Marsala, scontro tra due auto in Piazza Piemonte e Lombardo: una donna in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi a Marsala intorno alle 13:15 in piazza Piemonte e Lombardo.
A scontrasi una Fiat Panda e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Punto, che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” per accertamenti.
Illeso invece l’altro automobilista coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai sanitari.