Cronaca

Incidenti
07/02/2026 14:15:00

Marsala, scontro tra due auto in Piazza Piemonte e Lombardo: una donna in ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/marsala-scontro-tra-due-auto-in-piazza-piemonte-e-lombardo-una-donna-in-ospedale-450.jpg

Un incidente stradale si è verificato oggi a Marsala intorno alle 13:15 in piazza Piemonte e Lombardo.

 

A scontrasi una Fiat Panda e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Punto, che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” per accertamenti. 

 

Illeso invece l’altro automobilista coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai sanitari.









