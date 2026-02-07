Marsala, scontro tra due auto in Piazza Piemonte e Lombardo: una donna in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi a Marsala intorno alle 13:15 in piazza Piemonte e Lombardo. A scontrasi una Fiat Panda e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Punto, che è stata...