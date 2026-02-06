Marsala. Patti accelera, Curatolo presenta le liste, centrodestra in affanno

06/02/2026 08:16:00

Andreana Patti, la candidata del centrosinistra, domenica incontrerà associazioni e rappresentanti del mondo del volontariato per un percorso condiviso che ha come slogan “Marsala si cura insieme”.



L’appuntamento è alle ore 10.30, l’8 febbraio, presso il cine teatro Don Bosco. Nel frattempo la compagine sta lavorando alle liste, almeno 5 a supporto di Patti, con molti esponenti civici.

Alla Patti guardano categorie imprenditoriali della città, sta assumendo il ruolo di unica alternativa all’uscente Massimo Grillo. Non una contrapposizione, né politica e né ideologica, ma una diversità di approccio e di visione nella gestione della cosa pubblica, quindi dell’amministrazione cittadina.



E’ partita in anticipo rispetto agli altri, ma adesso è nel tempo esatto di quella che si chiama campagna elettorale. Ancora non c’è una data di chiamata alle urne ma presumibilmente toccherà al mese di maggio, non escludendo che possa essere proprio la prima decade del mese. In ogni caso, con febbraio già inoltrato, mancano circa due mesi al voto.

Curatolo

In molti dicevano che si sarebbe ritirato, che avrebbe fatto altre scelte e invece ha deciso di presentare liste e candidatura a sindaco della città, lunedì 23 febbraio, al cinema Golden alle ore 18.00.

Già nel mese di dicembre scorso annunciava la nascita del “Polo di Centro per Marsala: un progetto che mette i cittadini al primo posto”, con tre liste “Marsala Futura, Coltiviamo Marsala e il Partito Liberale Italiano. Con queste forze gettiamo le basi del Polo di Centro, uno spazio politico nuovo, moderato e concreto, capace di offrire a Marsala una vera alternativa. Un progetto fatto di ascolto, partecipazione e competenza. Stiamo lavorando anche all’ultimazione di altre due liste, perché vogliamo coinvolgere tutti coloro che desiderano mettere impegno, idee ed energie al servizio della città. Il nostro obiettivo è semplice: costruire una Marsala più moderna, inclusiva e sostenibile, dove ogni voce conta davvero. Invito tutti voi a partecipare a questo percorso: insieme possiamo fare la differenza. La Marsala che sogniamo può diventare realtà, ma solo se la costruiamo insieme”.

Gaspare Di Girolamo: accanto a Grillo

L’assessore comunale Gaspare di Girolamo, il più giovane della giunta di Massimo Grillo, ha affidato ai social il prosieguo del suo percorso.

Circolano voci, sempre più insistenti, che l’UDC e il Movimento Liberi possano approdare a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fici. Si tratta di voci infondate. Il sindaco uscente è ricandidato e non farà un passo indietro. Tutte le volte che è stato intercettato da Tp24 sul punto è stato chiaro: non si ritira ma rilancia.

Di Girolamo ha scelto di rimanere accanto a Grillo, aggiungendo “Io ho solo una parola che è la coerenza”.

Pone fine quindi alle voci di un abbandono e lo fa pubblicamente: “In questi giorni sento parlare di pseudo candidati a sindaco a Marsala. Io, invece, ho già deciso da tempo chi votare. E so bene perché: su questo credo sia difficile darmi torto. Ho 29 anni e, come tanti della mia generazione, non avevo mai visto nella mia città così tante opere già concluse, in corso di realizzazione o pronte a partire. Opere che stanno finalmente dando un volto nuovo a Marsala. Certo, le critiche non mancano e alcune sono legittime. Chi amministra una città può commettere errori o lasciare incompiute delle cose. Ma chi sa davvero cosa significa governare un Comune, sa anche che cinque anni non bastano materialmente per fare tutto, soprattutto quando si eredita una situazione complessa”.

Accenna poi ai numeri dell’Amministrazione: “Il bilancio del Comune di Marsala è stato risanato ed è oggi in equilibrio. In Sicilia si dice che Marsala sia uno dei Comuni più virtuosi, e posso assicurare che è così. In questi anni si è amministrato come farebbe un buon padre di famiglia: occupandosi prima del necessario, evitando spese straordinarie che avrebbero potuto mettere a rischio l’ente. Perché danneggiare il Comune significa, in definitiva, danneggiare tutti noi cittadini. Per questi motivi resto convinto che chi può davvero continuare ad amministrare Marsala sia chi già lo sta facendo da primo cittadino. Io sto con Massimo Grillo”.

Fici

Cresce il malumore di alcuni consiglieri comunali che si sono schierati con Nicola Fici e che aspettano da mesi una ufficializzazione, adesso è tempo di campagna elettorale ed è difficile farla senza presentare né un progetto né un candidato sindaco certo e non presunto.

Un malumore che sta inducendo molti consiglieri a fare delle valutazioni, restare o andare? Scadenza che hanno rimandato di volta in volta e che adesso non riescono più a contenere.



I leader dei partiti di centrodestra e dei movimenti civici cercano di tranquillizzare i candidati, prendendo tempo. Domenica mattina ci dovrebbe essere una riunione tra i civici e l’onorevole Stefano Pellegrino di Forza Italia. Poi entro mercoledì una decisione dovrebbe approdare sul tavolo del centrodestra. Il condizionale è d’obbligo. E’ una attesa reciproca: il centrodestra se salta Nicola Fici non ha alcun candidato da spendere, Fici senza il centrodestra non è in campo.



Intanto alcuni tra i consiglieri comunali, che sosterrebbero Fici, pare abbiano detto un no secco ad Enzo Sturiano in coalizione, cosa difficile da verificarsi, mentre c’è già chi va avanti e sostiene un’altra tesi: prima ufficializzerebbero i partiti con Fici, Sturiano arriverebbe in un secondo momento, non creando quindi più alcun possibile fuggi fuggi.

Salta la lista, intanto, di ProgettiAmo Marsala. I loro candidati confluiranno nella lista di Fratelli d’Italia. Queste le manovre fino a ieri sera. Si tratta di un quadro impazzito e che cambia lineamenti ad ogni giro d’orologio.





