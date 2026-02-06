Sezioni
Politica
06/02/2026 22:00:00

Costituito a Castellammare del Golfo il Comitato a sostegno del “NO” al referendum

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/costituito-a-castellammare-del-golfo-il-comitato-a-sostegno-del-no-al-referendum-450.jpg

 Costituito a Castellammare del Golfo, il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale”, in programma il 22 e il 23 marzo. A comporre il comitato sono la Cgil, le locali sezioni delle associazioni Libera e Circolo Metropolis, il Pd e il Movimento 5 Stelle. A ricoprire il ruolo di referente e’ stato chiamato Domenico Grassa dell’associazione Libera.

 

Il comitato è aperto a personalità del mondo culturale e sociale e a tutti i cittadini che vogliono contribuire a respingere la legge Nordio. Tra le iniziative in programma a Castellammare del Golfo, si terranno banchetti informativi al mercatino del sabato per illustrate le ragioni della campagna referendaria, il cui obiettivo è quello di fermare il tentativo di colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.


 









