Costituito a Castellammare del Golfo il Comitato a sostegno del “NO” al referendum

Costituito a Castellammare del Golfo, il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale”, in programma il 22 e il 23 marzo. A comporre il comitato sono la Cgil, le locali sezioni delle associazioni Libera e Circolo Metropolis, il Pd e il Movimento 5 Stelle. A ricoprire il ruolo di referente e’ stato chiamato Domenico Grassa dell’associazione Libera.

Il comitato è aperto a personalità del mondo culturale e sociale e a tutti i cittadini che vogliono contribuire a respingere la legge Nordio. Tra le iniziative in programma a Castellammare del Golfo, si terranno banchetti informativi al mercatino del sabato per illustrate le ragioni della campagna referendaria, il cui obiettivo è quello di fermare il tentativo di colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.







