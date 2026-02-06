Sezioni
Politica
06/02/2026 16:00:00

Marsala: domani flashmob del comitato "NoiNoTrapani" per il referendum sulla giustizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/marsala-domani-flashmob-del-comitato-noinotrapani-per-il-referendum-sulla-giustizia-450.jpg

In vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, il Comitato “NoiNo Trapani” organizza un presidio–flash mob a Marsala. 
 

L’iniziativa si terrà sabato 7 febbraio in Piazza Mameli (Porta Garibaldi), dalle ore 16:30 alle 18:30, dove ci sarà anche  un tavolino informativo per sensibilizzare cittadini e passanti sui contenuti del referendum.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2026, è stata infatti fissata per i giorni 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum ex art. 138 della Costituzione, che riguarda la modifica di alcuni articoli della Carta costituzionale, nell’ambito della cosiddetta riforma della giustizia.

Il presidio ha l’obiettivo di informare e promuovere il dibattito pubblico su una consultazione che incide direttamente sull’assetto costituzionale del Paese.









