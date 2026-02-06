Sezioni
Politica
06/02/2026

Trapani, Fratelli d'Italia assegna le deleghe e completa l'organizzazione cittadina

Fratelli d’Italia definisce la sua struttura a Trapani e assegna le deleghe interne. Dopo il congresso dello scorso dicembre, che ha eletto il direttivo cittadino, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni avvia ufficialmente i dipartimenti e i laboratori tematici e completa l’ufficio di presidenza.
A guidare l’organizzazione è il presidente Giuseppe Alessandro Lentini, affiancato dai vicepresidenti Michele Ritondo e Carlo D’Aguanno. L’organigramma si completa con Mario Polizzi nel ruolo di segretario e Maria Pia Angelo come tesoriere. Una squadra che, nelle intenzioni del partito, dovrà lavorare con ruoli chiari e responsabilità definite.
«Fin dalla mia elezione – spiega Lentini – l’assegnazione delle deleghe è stata una priorità, per costruire una squadra con obiettivi chiari e capace di lavorare per il bene della città con competenza e responsabilità». Il presidente ringrazia anche i vicepresidenti per il contributo dato nella fase organizzativa, definito «fondamentale» per arrivare alla definizione dell’assetto interno.
Lentini mantiene per sé la Segreteria politica ed è responsabile della comunicazione e dei rapporti istituzionali. A lui fanno capo anche i dipartimenti Sport e Università, considerati strategici per il radicamento del partito sul territorio e per il coinvolgimento delle nuove generazioni.
«Era necessario assegnare le deleghe sulla base delle competenze di ciascuno – aggiunge –. Ho scelto un segretario e una tesoriera che rappresentano serietà, professionalità e affidabilità, qualità indispensabili per garantire un lavoro efficace e ordinato». Per il presidente, la politica locale deve puntare su preparazione, visione e spirito di squadra: «Rappresentare e amministrare significa assumersi responsabilità. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi prefissati».
Con la definizione delle deleghe e l’avvio dei dipartimenti, Fratelli d’Italia apre dunque una nuova fase della sua attività a Trapani, puntando a rafforzare la presenza sul territorio e l’organizzazione interna.









