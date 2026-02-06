Cresce la povertà sanitaria: raddoppia la richiesta di farmaci per chi non può curarsi

06/02/2026 15:00:00

A Palermo e in provincia la povertà sanitaria è in forte aumento. Sempre più persone non riescono a sostenere le spese per le cure mediche o per l’acquisto di farmaci di uso comune come antipiretici, antinfiammatori, antinfluenzali o semplici sciroppi per la tosse.

L’allarme arriva dai 37 centri caritatevoli che aderiscono al Banco Farmaceutico, impegnati quotidianamente nell’assistenza ai più fragili. Secondo quanto segnalato dagli operatori sociali, la richiesta di farmaci è raddoppiata rispetto al passato e coinvolge oggi anche pazienti oncologici e persone in fase terminale, un dato che desta forte preoccupazione, soprattutto in concomitanza con l’emergenza freddo.

Già lo scorso anno, spiegano i promotori dell’iniziativa, la Giornata di raccolta del farmaco era riuscita a coprire meno della metà del fabbisogno segnalato dal territorio. Per questo Federfarma Palermo e il Banco Farmaceutico lanciano un appello ai cittadini in vista della nuova edizione della raccolta, che si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio.

Per rispondere all’aumento della domanda di cure, molte farmacie aderenti hanno deciso di estendere la possibilità di donazione dei farmaci da banco e senza ricetta per tutta la durata della manifestazione, e non solo nelle giornate clou di sabato 14 e lunedì 16 febbraio.

I dati aggiornati, le modalità di svolgimento dell’iniziativa e le testimonianze dirette sulla situazione di disagio sanitario saranno al centro della conferenza stampa in programma domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 10, presso l’ambulatorio sociale della parrocchia di Sant’Agnese Vergine e Martire, in piazza Danisinni.

Interverranno Giacomo Rondello, coordinatore provinciale del Banco Farmaceutico; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; fra’ Mauro Billetta, parroco di Sant’Agnese, e alcuni volontari impegnati nell’assistenza alle persone in difficoltà.



