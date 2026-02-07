Sanità 2.0. Anche all'Asp di Trapani il fascicolo sanitario elettronico. Ecco cos'è

07/02/2026 06:00:00

Il Fascicolo sanitario elettronico entra a regime all’ASP Trapani, entro maggio 2026 la piena operatività su tutto il territorio provinciale.



Diventa così operativo pure all’ASP di Trapani il Fascicolo sanitario elettronico 2.0, grazie all’avvio di un ampio percorso di formazione rivolto ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle strutture private autorizzate e accreditate e, progressivamente, anche ai farmacisti.

ASP: risultato efficace

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Azienda sanitaria provinciale e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, formalizzata con la sottoscrizione di un accordo di convenzione il 28 novembre 2025. Un passaggio reso necessario dal decreto assessoriale n. 1160 del 28 ottobre 2025, con il quale l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha assegnato alle ASP siciliane trenta giorni di tempo per attivare intese operative con gli Ordini professionali.

Secondo la direzione strategica dell’ASP, si tratta di un risultato che testimonia l’efficacia di una collaborazione istituzionale solida, capace di tradursi in azioni concrete a beneficio dei cittadini. Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta infatti uno degli strumenti chiave per una sanità moderna, integrata e centrata sulla persona, consentendo la condivisione sicura delle informazioni cliniche e garantendo continuità assistenziale.

Per sostenere il percorso di transizione digitale, l’ASP Trapani si è dotata di una piattaforma di formazione a distanza (FAD), sviluppata con il supporto di partner specializzati nella digitalizzazione dei servizi sanitari. I contenuti formativi sono stati progettati in modo mirato, differenziando le modalità di utilizzo del Fascicolo in base al profilo professionale, sia per la compilazione sia per la consultazione dei dati.

Soggetti attivi

Particolare attenzione è rivolta anche al ruolo dei farmacisti, per i quali il Dossier farmaceutico costituisce una sezione fondamentale del Fascicolo sanitario. Attraverso questo strumento sarà possibile monitorare l’appropriatezza della dispensazione dei farmaci, l’aderenza alle terapie – soprattutto nei casi di piani terapeutici – e rafforzare la sicurezza del paziente. Per questo motivo è in fase di definizione un’offerta formativa specifica dedicata a questa categoria.

Il percorso formativo mira a garantire una conoscenza uniforme del FSE 2.0, chiarendo gli obblighi normativi e le modalità operative previste, con particolare riferimento ai medici di medicina generale. Al termine della formazione, fissato al 30 maggio 2026, i MMG dovranno provvedere al caricamento del profilo sanitario sintetico (patient summary) per ciascun assistito, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy e previo consenso del paziente. Attualmente nel Fascicolo sanitario elettronico confluiscono già documenti come lettere di dimissione, referti e rapporti di pronto soccorso.

Un ulteriore elemento qualificante del progetto è il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei medici, che hanno partecipato alla pianificazione del percorso formativo, contribuendo a rafforzare il carattere condiviso dell’iniziativa.

La formazione prevede una prima fase con incontri in presenza, seguita dall’attivazione della modalità FAD, accessibile tramite credenziali personali. L’obiettivo è completare l’intero iter entro la fine di maggio, rendendo pienamente operativo il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 su tutto il territorio provinciale.

Parallelamente, l’ASP Trapani avvierà una campagna informativa rivolta ai cittadini, per favorire la conoscenza e l’accesso al proprio Fascicolo sanitario. Un passo ulteriore verso una sanità più efficiente, trasparente e realmente orientata ai bisogni dell’utenza.



