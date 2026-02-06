Sezioni
Scuola
06/02/2026 12:32:00

Marsala: sabato 7 febbraio all'ITET Garibaldi il "Gran Finale" dell'Open Day

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/1770377577-0-marsala-sabato-7-febbraio-all-itet-garibaldi-il-gran-finale-dell-open-day.jpg

Si chiude con un evento speciale il percorso di orientamento dell’ITET “Giuseppe Garibaldi” di Marsala. Sabato 7 febbraio, a partire dalle 17:00, l’Istituto aprirà le porte dei tre plessi per il “Gran Finale” dell’Open Day. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che avranno l’ultima occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, moderna e orientata al mondo del lavoro e dell’università.

 

L’evento si terrà contemporaneamente presso le sedi di: Via Fici, sede Dante Alighieri e sede S. G. Bosco.

 

I partecipanti potranno approfondire i diversi indirizzi di studio:

 

Settore Economico

  • Turismo (quinquennale e quadriennale)
  • Amministrazione, Finanza e Marketing
  • Sistemi Informativi Aziendali
  • Corso serale per adulti A.F.M.

 

Settore Tecnologico

  • Sistema moda
  • Informatica e telecomunicazioni con curvatura I.A.
  • Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica
  • Meccanica, Meccatronica ed Energia

 

Sarà possibile visitare i laboratori, confrontarsi con i docenti e scoprire le metodologie didattiche innovative che caratterizzano la scuola (Codice Meccanografico: TPTD03000E). Per informazioni: 333 392 6484.









