Marsala: sabato 7 febbraio all'ITET Garibaldi il "Gran Finale" dell'Open Day

06/02/2026 12:32:00

Si chiude con un evento speciale il percorso di orientamento dell’ITET “Giuseppe Garibaldi” di Marsala. Sabato 7 febbraio, a partire dalle 17:00, l’Istituto aprirà le porte dei tre plessi per il “Gran Finale” dell’Open Day. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che avranno l’ultima occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, moderna e orientata al mondo del lavoro e dell’università.

L’evento si terrà contemporaneamente presso le sedi di: Via Fici, sede Dante Alighieri e sede S. G. Bosco.

I partecipanti potranno approfondire i diversi indirizzi di studio:

Settore Economico

Turismo (quinquennale e quadriennale)

Amministrazione, Finanza e Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Corso serale per adulti A.F.M.

Settore Tecnologico

Sistema moda

Informatica e telecomunicazioni con curvatura I.A.

Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Sarà possibile visitare i laboratori, confrontarsi con i docenti e scoprire le metodologie didattiche innovative che caratterizzano la scuola (Codice Meccanografico: TPTD03000E). Per informazioni: 333 392 6484.



