Sergio Assisi in “Mi dimetto da uomo” al Teatro Impero di Marsala

06/02/2026 13:10:00

Domenica 8 febbraio alle 18, il Teatro Impero di Marsala ospiterà Sergio Assisi in scena con il monologo “Mi dimetto da uomo”. L’appuntamento fa parte della rassegna teatrale “Lo Stagnone – Scene di uno spettacolo”, giunta alla sua 18ª edizione, organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” di Vito Scarpitta e con il patrocinio del Comune di Marsala.

Un monologo brillante e graffiante

In “Mi dimetto da uomo”, Sergio Assisi si confronta con il pubblico attraverso un monologo brillante e ironico che abbatte la quarta parete fin dal primo istante. Con toni che alternano ironia e malinconia, l’attore esplora temi universali come sogni, fragilità, egoismi e abitudini, in un flusso narrativo che passa dalla satira di costume a riflessioni poetiche.

Il protagonista si interroga sul senso dell’essere uomo, spesso risucchiato dalle miserie umane, ma in costante ricerca della bellezza e dell’amore, simbolo di speranza. La sua riflessione si fa ancora più intensa grazie all’intervento di un’irriverente entità scenica: uno spiritello comico che complica il suo viaggio interiore, correggendo, svelando e punzecchiando il protagonista. Il pubblico sarà testimone di questa confronto tra il bene e il male, con un finale che dipenderà anche dal suo umore.

Un’esperienza teatrale unica

Il monologo gioca con l’equilibrio tra leggerezza e profondità, facendo ridere e al contempo stimolando riflessioni. Un’opera che non solo intrattiene, ma che invita anche il pubblico a interrogarsi sulla propria esistenza e sul caos della tribù umana.

Dettagli utili

Biglietti: disponibili online su Liveticket.it o presso l'agenzia I Viaggi dello Stagnone (via dei Mille) e la Tabaccheria Fischietti (via Garibaldi).



