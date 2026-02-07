Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
07/02/2026 16:00:00

Frana a Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati. Lunedì nuovo recupero di effetti personali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/frana-a-niscemi-sono-oltre-1500-gli-sfollati-lunedi-nuovo-recupero-di-effetti-personali-450.png

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Lunedì , ha fatto il punto sulla situazione nel corso della riunione del Centro di coordinamento soccorsi, convocata in prefettura dopo la frana che ha colpito il territorio. Gli sfollati risultano 1.539, mentre le domande di contributo per l’autonoma sistemazione sono 442, per un totale di 1.007 persone.

 

Sul fronte dei lavori stradali, per il bypass tra la Sp10 e la Sp12 è stato firmato un decreto di autorizzazione alla circolazione in deroga che consentirà, durante il fine settimana, l’accesso di 20 mezzi pesanti. I lavori, che coprono 1,65 km dei 2,3 totali, proseguiranno con maggiore velocità grazie all’aumento dei carichi di materiale trasportato e dovrebbero concludersi entro domenica 8 febbraio.

 

Proseguono anche le attività di assistenza alla popolazione, con il recupero degli effetti personali: finora sono stati effettuati 904 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 63 solo ieri. La prefettura di Caltanissetta fa sapere che le operazioni nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana prenderanno il via nel pomeriggio di lunedì prossimo, con contatto diretto ai cittadini interessati.

La vigilanza dinamica nella zona rossa sarà garantita dal Corpo forestale della Regione Siciliana dalle 8 alle 20 fino a domenica, per poi estendersi all’intera giornata dal lunedì successivo.

Parallelamente, sono terminate le operazioni di riempimento del fondo stradale sulla regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria, e sulla Sp11 le attività di scerbatura sui due lati della carreggiata, pronte per la fase successiva di bitumazione.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...