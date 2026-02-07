Frana a Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati. Lunedì nuovo recupero di effetti personali

07/02/2026 16:00:00

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Lunedì , ha fatto il punto sulla situazione nel corso della riunione del Centro di coordinamento soccorsi, convocata in prefettura dopo la frana che ha colpito il territorio. Gli sfollati risultano 1.539, mentre le domande di contributo per l’autonoma sistemazione sono 442, per un totale di 1.007 persone.

Sul fronte dei lavori stradali, per il bypass tra la Sp10 e la Sp12 è stato firmato un decreto di autorizzazione alla circolazione in deroga che consentirà, durante il fine settimana, l’accesso di 20 mezzi pesanti. I lavori, che coprono 1,65 km dei 2,3 totali, proseguiranno con maggiore velocità grazie all’aumento dei carichi di materiale trasportato e dovrebbero concludersi entro domenica 8 febbraio.

Proseguono anche le attività di assistenza alla popolazione, con il recupero degli effetti personali: finora sono stati effettuati 904 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 63 solo ieri. La prefettura di Caltanissetta fa sapere che le operazioni nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana prenderanno il via nel pomeriggio di lunedì prossimo, con contatto diretto ai cittadini interessati.

La vigilanza dinamica nella zona rossa sarà garantita dal Corpo forestale della Regione Siciliana dalle 8 alle 20 fino a domenica, per poi estendersi all’intera giornata dal lunedì successivo.

Parallelamente, sono terminate le operazioni di riempimento del fondo stradale sulla regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria, e sulla Sp11 le attività di scerbatura sui due lati della carreggiata, pronte per la fase successiva di bitumazione.



