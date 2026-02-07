7 Febbraio: giochi al via, Meloni vede Vance, cambia il referendum, Trump e le destre

07/02/2026 08:00:00

E' il 7 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le prime Olimpiadi diffuse sono iniziate. Ieri sera Mattarella è arrivato in tram alla cerimonia di apertura a San Siro, dove si sono poi esibiti Pausini, Bocelli, Bartoli, Ghali. Ma anche Favino, Impacciatore, De Angelis, Theron. Hanno sfilato gli atleti. E infine Tomba, Compagnoni e Goggia hanno acceso i bracieri

• Doppio successo nel curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Hanno battuto Svizzera ed Estonia. Oggi la discesa libera maschile, il fondo, il pattinaggio

• Meloni ha incontrato Vance, a Milano per le Olimpiadi. Hanno parlato di Iran e Venezuela ma anche di tartufi e vino



• Cambia il quesito del referendum sulla giustizia, e forse anche la data. La Cassazione ha accolto il nuovo testo formulata dai 15 giuristi promotori, quello che Nordio aveva bollato come inutile

• Vladimir Alekseyev, vicecapo dell’intelligence russa, è in fin di vita. Ieri mattina un finto facchino è entrato nel palazzo dove abita e gli ha sparato un colpo al braccio, uno alla gamba e un altro, che potrebbe essergli fatale, al petto

• Al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che aveva detto che l’incontro con gli Usa «è stato un buon inizio», Trump ha risposto con dazi e sanzioni. I negoziati proseguono ma si pensa anche alle alternative

• Trump ha creato un fondo per finanziare le destre europee ed esportare i valori statunitensi. Quello che non è chiaro è a chi, precisamente, andranno questi soldi

• Il Pentagono non manderà più i suoi militari ad Harvard. Spiega il segretario della Difesa Hegseth: «Harvard è woke. Il Dipartimento della Guerra no»

• Trump ha lanciato TrumpRX, un sito web dove vende famaci anti obesità scontati dal 60 al 90 per cento. E vorrebbe intestarsi anche la Penn Station e l’aeroporto di Duilles

• Polemiche per il post di Trump dove i volti di Barack e Michelle Obama sono montati su corpi di scimmie. Dopo qualche ora lo ha rimosso dando la colpa della pubblicazione al suo staff

• Da lunedì i membri del Congresso statunitense avranno accesso agli Epstein files senza censura. Intanto, i Clinton hanno chiesto che la loro audizione sul caso sia pubblica

• Vannacci spera di entrare nel gruppo Europa delle nazioni sovrane, creato da Afd. Ha fatto sapere che il suo partito continuerà a chiamarsi Futuro nazionale «finché non ce lo vieteranno»

• A dare del traditore a Salvini non c’è solo il generale. Anche i leghisti della prima ora, i fedelissimi di Bossi, sono in rivolta contro il «traditore tradito»

• Sono 21 gli imputati del processo sul disastro ambientale dell’Ilva ai tempi dei Riva. Tra loro c’è anche l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola

• Brasile e Argentina accelerano sul Mercosur. Spingono affinché l’Ue faccia entrare in vigore l’accordo anche senza il parere positivo della Corte di giustizia

• Stellantis per rinunciare all’elettrico ha perso 22 miliardi e in Borsa è crollata del 25 per cento. Per Filosa è un «reset strategico». Gli azionisti però non avranno dividendi

• Ieri il Dow Jones, lo storico indice della Borsa di New York, ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50 mila punti

• Amazon ha chiuso gli ultimi tre mesi del 2025 con un fatturato in aumento del 14 per cento, ma a Wall Street è crollata dell’8 per cento: troppe spese per l’Ai

• Presto diremo addio al Telepass. Il casello autostradale si pagherà con il telefono

• L’Ue ha accusato TikTok di creare dipendenza. O cambia il design o verrà multato per il 6 per cento del fatturato

• Mario Mantovan è diventato sindaco di Porto Viro (Rovigo) grazie ai voti presi dal suo jack russell Thor, mascotte della sua campagna elettorale

• Il direttore dell’immigrazione del Viminale è indagato per presunte irregolarità nei bandi per l’accoglienza dei migranti

• Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo rischiano il processo per aver diffuso l’audio di Sangiuliano e della moglie

• Domani si vota in Giappone, con Takaichi che è data vincente, e in Thailandia, dove ad essere favorito è il People’s Party

• Stando ad Amnesty, la Corea del Nord avrebbe giustiziato alcuni liceali per aver guardato la serie tv sudcoreana Squid Games e aver ascoltato musica K-pop

• Un ragazzino di 15 anni, che veniva picchiato dai genitori da quando ne aveva 6, ha chiesto aiuto ai carabinieri con l’Ai

• In un asilo di Benevento tre suore e due maestre avrebbero picchiato e insultato i bambini che dovevano accudire

• A Roma un uomo ubriaco ha spaccato la faccia alla compagna e l’ha pure accoltellata. Lei è salva. Lui è in carcere

• È stato condannato a 11 anni il maestro di musica che abusò di 7 sue alunne in una scuola elementare in provincia di Milano

• Sono stati chiesti 5 anni di carcere per un arbitro di scherma che avrebbe molestato un’atleta di 16 in un albergo di Riccione

• A Torino, per i fatti delle Vallette, 7 agenti penitenziari sono stati condannati per tortura e uno per rivelazione di atti d’ufficio

• In Serie A, Verona e Pisa hanno pareggiato 0 a 0

• Continua lo sciopero di Ronaldo contro l’al-Nassr. Non è sceso in campo neanche ieri, quando si giocava contro l’al-Ittihad. La rottura sembra vicina

• I social si sono scagliati contro la scelta del cabarettista Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo, perché sarebbe «misogino, razzista e fascio»

• Sono morti l’ex senatore di Fi Salvatore Mazzaracchio (92 anni), il giudice della Corte Costituzionale Cesare Ruperto (100), l’attore statunitense Charles Stevenson (92), il pianista e direttore d’orchestra ungherese Tamás Vásáry (92)



Titoli

Corriere della Sera: Olimpiade, la festa e l’emozione

la Repubblica: La sfida delle Olimpiadi

La Stampa: Sogno olimpico

Il Sole 24 Ore: Stellantis, shock da 22,5 miliardi

Avvenire: In pista per la pace

Il Messaggero: Giochi di pace

Il Giornale: Il blitz delle toghe rosse per spostare il referendum

Qn: Giochi / di pace

Il Fatto: Referendum e avvocati: / due schiaffoni a Nordio

Libero: Rosiconi fuori dai giochi

La Verità: Le colpe dei giudici contro il referendum

Il Mattino: giochi dell’Armonia

il Quotidiano del Sud: Barbera: «Anm come Trump / post-verità sul referendum

il manifesto: Falsa partenza

Domani: Sicurezza, la truffa del governo / Fermo illiberale e inapplicabile



