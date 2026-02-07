Ragazzo di diciannove anni trovato morto in casa

07/02/2026 20:25:00

Tragedia ad Agrigento. Un giovane di 19 anni è morto all’interno della propria abitazione nel quartiere costiero di Maddalusa, a poca distanza dal litorale di San Leone.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe deceduto a seguito di un gesto volontario. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato – Sezione Volanti – e i sanitari del 118.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia. La notizia ha suscitato profondo dolore e sgomento nella comunità locale.



