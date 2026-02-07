Sezioni
Cronaca
07/02/2026 08:19:00

A trentatre anni diventa mamma per l'undicesima volta 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/a-trentatre-anni-diventa-mamma-per-l-undicesima-volta-450.png

A soli 33 anni una donna messinese, Caterina Pispicia, ha dato alla luce il suo undicesimo figlio, un evento rarissimo che si è verificato all’ospedale Papardo di Messina. La neonata sta bene, pesa oltre tre chili e non ha presentato complicazioni. Anche la mamma è in buone condizioni ed è già rientrata a casa.

Si tratta di un caso eccezionale non solo per l’età della donna, ma anche per il numero di figli avuti in un arco di tempo molto ristretto. Undici nascite in poco più di dieci anni rappresentano un’eccezione assoluta nel panorama sanitario italiano, soprattutto in un periodo segnato da un forte calo delle nascite.

 

Un parto seguito con attenzione dall’équipe medica

Il parto è avvenuto presso l’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Papardo, diretta dal dottor Nello Caudullo. Considerata la storia clinica e l’elevato numero di gravidanze precedenti, la donna è stata seguita con particolare attenzione durante tutta la gestazione e nelle fasi finali del parto. L’équipe sanitaria – composta da ginecologi, ostetriche, anestesisti e neonatologi – ha monitorato costantemente la situazione, affrontando un intervento delicato ma conclusosi senza criticità.

 

Un evento raro in controtendenza con i dati sulla natalità

Il caso assume un valore ancora più significativo se inserito nel contesto demografico attuale. Secondo i dati più recenti, l’Italia continua a registrare un progressivo calo delle nascite, con un numero medio di figli per donna che resta ben al di sotto della soglia di sostituzione generazionale.

Anche a Messina, negli ultimi anni, il trend è negativo, con un costante decremento dei nuovi nati. In questo scenario, una famiglia così numerosa rappresenta una vera eccezione.

 

Il ritorno a casa e l’accoglienza della famiglia

La neonata tornerà presto a casa dove ad attenderla ci sono il padre e i dieci fratelli, pronti ad accoglierla in un contesto familiare già molto numeroso. Un arrivo che, nonostante le difficoltà organizzative che una famiglia così grande può comportare, è stato accolto con gioia.

Un episodio che racconta una storia fuori dall’ordinario, capace di attirare l’attenzione non solo per i numeri, ma anche per il momento storico in cui avviene.



Cronaca | 2026-02-07 08:19:00
A trentatre anni diventa mamma per l'undicesima volta 

A soli 33 anni una donna messinese, Caterina Pispicia, ha dato alla luce il suo undicesimo figlio, un evento rarissimo che si è verificato all'ospedale Papardo di Messina. La neonata sta bene, pesa oltre tre chili e non ha presentato...







