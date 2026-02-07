Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
07/02/2026 13:16:00

Bimba di sedici mesi ustionata con acqua bollente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/1770466800-0-bimba-di-sedici-mesi-ustionata-con-acqua-bollente.jpg

Una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri a Vittoria, in provincia di Ragusa, a seguito di un incidente domestico con acqua bollente.

L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione della famiglia. Per cause che sono ancora in fase di ricostruzione, la piccola è stata colpita da acqua ad altissima temperatura, riportando ustioni serie al lato sinistro del corpo, in particolare al torace, al braccio e all’anca.

 

Immediata la richiesta di soccorsi. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, dove i sanitari hanno prestato le prime cure e valutato la gravità delle lesioni. Considerate le condizioni cliniche, è stato disposto il trasferimento urgente al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, centro specializzato per questo tipo di traumi.

 

La piccola è attualmente ricoverata e affidata alle cure dei medici specialisti. Grande apprensione nella comunità vittoriese, che segue con partecipazione l’evolversi delle condizioni della bambina.



Cronaca | 2026-02-07 13:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/1770466800-0-bimba-di-sedici-mesi-ustionata-con-acqua-bollente.jpg

Bimba di sedici mesi ustionata con acqua bollente

Una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri a Vittoria, in provincia di Ragusa, a seguito di un incidente domestico con acqua bollente.L’episodio si è verificato all’interno...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...