Bimba di sedici mesi ustionata con acqua bollente

07/02/2026 13:16:00

Una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri a Vittoria, in provincia di Ragusa, a seguito di un incidente domestico con acqua bollente.

L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione della famiglia. Per cause che sono ancora in fase di ricostruzione, la piccola è stata colpita da acqua ad altissima temperatura, riportando ustioni serie al lato sinistro del corpo, in particolare al torace, al braccio e all’anca.

Immediata la richiesta di soccorsi. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, dove i sanitari hanno prestato le prime cure e valutato la gravità delle lesioni. Considerate le condizioni cliniche, è stato disposto il trasferimento urgente al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, centro specializzato per questo tipo di traumi.

La piccola è attualmente ricoverata e affidata alle cure dei medici specialisti. Grande apprensione nella comunità vittoriese, che segue con partecipazione l’evolversi delle condizioni della bambina.



