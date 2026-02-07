Rischio cedimento al Lungomare Boeo di Marsala: area transennata e interdetta

07/02/2026 18:31:00

Scatta l’allerta al Lungomare Boeo di Marsala, nel tratto compreso tra il Circolo Canottieri e Capo Boeo, dove è stato rilevato un possibile cedimento di un costone roccioso. La segnalazione è partita da una cittadina marsalese, e con il sindaco che Massimo Grillo che chiesto intervento della Protezione Civile comunale.

Dopo il sopralluogo, i tecnici hanno confermato la presenza di una situazione di reale pericolo. Per questo motivo l’area interessata è stata prontamente delimitata e interdetta al transito, al fine di garantire la sicurezza alle persone.

Il sindaco ha ringraziato la cittadina per il senso civico dimostrato e ha invitato la popolazione alla massima prudenza.

Le transenne resteranno in vigore fino alla realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Il Comune fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.



