Weekend in provincia di Trapani: libri, teatro, mostre, musica e Carnevale

07/02/2026 06:00:00

Un fine settimana fitto di appuntamenti culturali attraversa la provincia di Trapani tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Libri, teatro, musica, arte contemporanea e momenti di confronto pubblico disegnano una mappa diffusa, da Castelvetrano a Campobello di Mazara.

Castelvetrano – PalmosaFest con Fabio Stassi

Sabato 7 febbraio, alle 18, all’ex convento dei Minimi quarto appuntamento del PalmosaFest. Ospite Fabio Stassi, che presenta “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati” (Sellerio), finalista al Premio Campiello. Con l’autore dialoga Jana Cardinale; letture di Fabrizio Ferracane con accompagnamento musicale. Prevista anche un’esposizione della pittrice Giusy Pennelli. Ingresso libero.

Marsala – Incontro sulla separazione delle carriere

Sabato 7 febbraio, alle 17.00, al Parco Archeologico Lilibeo si tiene l’incontro pubblico “La separazione delle carriere”, promosso dall’A.N.D.E. – Sezione di Marsala. Previsti interventi dell’avv. Paolo Paladino e del dott. Marcello Saladino, con dibattito aperto al pubblico. Ingresso gratuito.

Marsala – Sergio Assisi al Teatro Impero

Domenica 8 febbraio, alle 18, al Teatro Impero va in scena Sergio Assisi con il monologo “Mi dimetto da uomo”, tra ironia e riflessione sull’identità contemporanea. Biglietti anche online su https://www.liveticket.it/ e nei punti vendita indicati (agenzia I Viaggi dello Stagnone e Tabaccheria Fischietti).

Marsala – Visite guidate nei siti di Lilibeo

Nel weekend proseguono le visite guidate (con prenotazione obbligatoria) ai tre siti del Parco di Lilibeo: Chiesa di Santa Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini e Ipogeo di Crispia Salvia, con ArcheOfficina. Orari: sabato 15.00–18.00; domenica 10.00–13.00 e 15.00–18.00. Costi da 2,50 a 12 euro. Info e prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.

Trapani – Inaugura la mostra “Io sono Roberto” al Museo San Rocco

Domenica 8 febbraio, alle 18, al Museo di arte contemporanea San Rocco inaugura la mostra “Io sono Roberto” di Roberto Ventrone, dedicata all’arte degli outsider e alla memoria marinara delle Egadi. La mostra resta visitabile fino al 30 aprile 2026, con apertura martedì e venerdì 16.30–19.30. Info sul sito: https://sanroccotrapani.it/.

Trapani – A Palazzo Cavarretta la mostra “L’Epifania del Paesaggio”

Fino al 9 febbraio 2026 è visitabile la mostra personale “L’Epifania del Paesaggio” di Francesca Giambino a Palazzo Cavarretta (via Torrearsa 1). Orari: 10.00–13.00 e 16.00–20.00. Ingresso libero.

Valderice – Parte il Carnevale in piazza Cristo Re

Dall’8 al 16 febbraio 2026 torna il Carnevale di Valderice in piazza Cristo Re, con eventi gratuiti: sfilate di carri allegorici, gruppi di ballo, musica dal vivo, DJ set, scuole di danza e l’iniziativa “Inclusive Disney Carnival”. Tra i momenti più attesi la Mascherina d’Argento, con gran finale e ballo in maschera.

Alcamo – New Saxophone Orchestra al Centro Congressi Marconi

Domenica 8 febbraio, alle 19, al Centro Congressi Marconi concerto della New Saxophone Orchestra diretta dal maestro Paolo Morana, per la rassegna degli Amici della Musica di Alcamo. Biglietto 5 euro. Info e prenotazioni: 338 7677151.

Campobello di Mazara – Claudia Gerini con “Unplugged d’autore”

Domenica 8 febbraio, alle 18.30, al Cine Teatro Olimpia Gregorio Mangiagli va in scena Claudia Gerini con “Unplugged d’autore”, in apertura della terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”. Con il chitarrista Domenico Anellino, omaggi a De André, Pino Daniele, Battisti, Vanoni e Bertè. Biglietti da 17,50 a 21,50 euro. Info e prenotazioni: 347 1734512.

Mazara del Vallo – “Restanza”: laboratorio per giovani al San Carlo Borromeo

Sabato 7 febbraio, dalle 15.30, all’ex Chiesa di San Carlo Borromeo secondo incontro del progetto “Living Mazara” dedicato alla restanza. Il laboratorio è orientato all’azione: dalle criticità emerse si lavora a proposte concrete su leve politiche, comunitarie e progettuali per il futuro della città. Iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, con iscrizione.



