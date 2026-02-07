Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
07/02/2026 10:38:00

Alcamo, falso nei verbali sul carburante: condanna definitiva per un carabiniere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/1770457203-0-alcamo-falso-nei-verbali-sul-carburante-condanna-definitiva-per-un-carabiniere.jpg

È diventata definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per un carabiniere in servizio ad Alcamo, accusato di falsificazione di atti pubblici. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa.

 

Il procedimento riguarda alcuni verbali sulle giacenze di carburante di un deposito, risultati non corrispondenti alla situazione reale. I giudici hanno ritenuto la condotta penalmente rilevante, escludendo che si trattasse di mere irregolarità formali. Con la decisione della Suprema Corte, la responsabilità del militare è stata definitivamente confermata e la sentenza è ora irrevocabile.









