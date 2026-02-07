Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
07/02/2026 09:56:00

Omessa dichiarazione dei redditi: assoluzione e condanna in appello per due mazaresi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/omessa-dichiarazione-dei-redditi-assoluzione-e-condanna-in-appello-per-due-mazaresi-450.jpg

Ribaltando parzialmente la sentenza del Tribunale di Marsala, la terza sezione penale della Corte d’appello di Palermo ha assolto uno dei due pescatori mazaresi condannati per il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini Irpef nell’ambito della loro attività di impresa. Il procedimento penale era stato avviato dalla Procura di Marsala nel 2021. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono G.V. e G.A., difesi dagli avvocati Natale Pietrafitta e Francesco Spina. 

 

In appello, il primo dei due imputati è stato assolto perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, in quanto, a seguito della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, i difensori sono riusciti a dimostrare che, almeno per il primo, non fosse stata superata la soglia di punibilità. 

 

La stessa tesi, per altro, era stata sostenuta anche in primo grado, ma non aveva fatto breccia nel giudice di primo grado, che aveva condannato entrambi gli imputati. Adesso, per l’imputato condannato anche in appello si valuta il ricorso in Cassazione.









