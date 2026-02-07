Sezioni
Politica
07/02/2026 14:34:00

Marsala: questo pomeriggio il Flash mob contro la riforma Nordio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/1770471259-0-marsala-questo-pomeriggio-il-flash-mob-contro-la-riforma-nordio.png

Sabato 7 febbraio 2026 si terrà in tutta Italia un flash mob nazionale contro la cosiddetta Riforma Nordio. L’iniziativa è promossa da cittadini, cittadine e comitati locali per il “No”, con l’obiettivo di informare l’opinione pubblica e manifestare dissenso nei confronti della riforma.

 

La mobilitazione si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane, dalla Lombardia alla Puglia, dalla Toscana alla Sicilia, dal Veneto al Lazio. Gli eventi saranno brevi, coordinati e pacifici, con una forte valenza simbolica.

 

A Marsala il flash mob è organizzato dal Comitato Marsalese per il No e si terrà sabato 7 febbraio 2026, dalle 17.00 alle 17.30, presso Porta Garibaldi.

Secondo i promotori, l’iniziativa vuole richiamare l’attenzione dei cittadini sui contenuti e sulle possibili conseguenze della riforma, puntando su una partecipazione dal basso. Un momento, spiegano, in cui “sono i cittadini a informare altri cittadini”, attraverso una presenza condivisa nello spazio pubblico. 

 

 









