Marsala: questo pomeriggio il Flash mob contro la riforma Nordio

Harry e Niscemi. Galvagno cede lo stipendio. De Luca: "Maxi piano da oltre 2 miliardi"

L’emergenza legata al ciclone Harry impone rigore e verità. Dietro la devastazione ci sono persone che hanno perso il lavoro, attività produttive ferme e tratti di lungomare inghiottiti dal mare. Il versante ionico, così...