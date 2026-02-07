Trapani, scontro in Consiglio comunale: lite accesa fuori microfono. Il video

07/02/2026 15:26:00

La seduta doveva servire a fare chiarezza sulle iniziative del Comune per mettere in sicurezza una città fragile. È finita, invece, con una aspra lite fuori microfono tra il sindaco Giacomo Tranchida e alcuni consiglieri di opposizione. Scene concitate, toni alti, e un clima che ha fatto deragliare il dibattito sul dissesto idrogeologico.

Il nodo: tecnica o politica?

Dai banchi dell’opposizione il consigliere Daidone ha stigmatizzato l’intervento del dirigente dell’Ufficio tecnico, Orazio Amenta, giudicato “più politico che tecnico”. Un’accusa pesante, arrivata mentre si illustravano le misure per migliorare l’assetto idrogeologico della città.

La replica del sindaco

La risposta del sindaco Tranchida non si è fatta attendere. Toni duri, botta e risposta serrato, fino al parapiglia che si è consumato fuori microfono e che mostriamo nel video. La seduta si è chiusa così, senza che il confronto entrasse davvero nel merito delle soluzioni.

Una città fragile, un dibattito fragile

Resta sullo sfondo il tema centrale: la vulnerabilità di Trapani e la necessità di interventi strutturali credibili. Ma la discussione politica, ancora una volta, ha preso il sopravvento sulla sostanza tecnica.

Il video racconta il finale di una giornata che doveva essere di chiarezza e che si è trasformata in scontro aperto.



