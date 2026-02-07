Marsala: il “Carnevale in punta di piedi” il 9 e 10 febbraio al Santuario di Birgi

07/02/2026 09:00:00

L’Associazione Guardia Agroforestale Italiana – ODV-ETS – Delegazione Sicilia comunica che, per motivi organizzativi e logistici, la manifestazione per bambini dal titolo “Carnevale in punta di piedi – Il teatrino dei calzini parlanti. A Carnevale ogni calzino vale!” si svolgerà nei giorni 9 e 10 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 11.30, presso il Santuario Madonna di Fatima, in contrada Birgi a Marsala.

L’associazione ringrazia il Rettore Don Antonio per la preziosa disponibilità e per l’accoglienza offerta alla comunità.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la creatività e la fantasia attraverso il gioco teatrale, sensibilizzare i più piccoli al riuso e al riciclo mediante attività manuali, offrire un momento culturale e ludico e rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso eventi inclusivi.

Durante la manifestazione è previsto uno spettacolo teatrale comico e coinvolgente, con protagonisti i “calzini parlanti”, marionette realizzate a mano utilizzando calzini e materiali di recupero. I bambini saranno parte attiva della rappresentazione, interagendo direttamente con i personaggi.

Al termine dello spettacolo, i piccoli partecipanti, guidati dagli operatori, prenderanno parte a un laboratorio creativo, durante il quale realizzeranno la propria marionetta utilizzando calzini, bottoni, stoffe e altri materiali riciclati.



