Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
07/02/2026 11:00:00

 “Sportello Bollette” a Trapani: Consumerismo e Caritas contro la povertà energetica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/sportello-bollette-a-trapani-consumerismo-e-caritas-contro-la-poverta-energetica-450.jpg

A Trapani prende il via lo “Sportello Bollette – Informazioni e orientamento”, un nuovo servizio gratuito dedicato ai cittadini che hanno difficoltà con bollette di luce, gas e acqua. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Consumerismo No Profit e la Caritas Diocesana di Trapani, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e offrire un punto di riferimento concreto su diritti, bonus e pratiche energetiche.

Lo sportello offrirà informazione, ascolto e prime indicazioni operative su utenze domestiche, bonus sociali, reclami, diritti dei consumatori e possibili strumenti di tutela, intercettando situazioni di disagio prima che diventino emergenze economiche.

 

Orari e contatti dello Sportello Bollette a Trapani

Il servizio sarà attivo il primo e il terzo giovedì di ogni mese, dalle 16.00 alle 18.00, presso i locali della Caritas Diocesana di Trapani, in via Lodi 2.
Sarà inoltre possibile ricevere informazioni telefonicamente chiamando il numero 0923 1872133.

L’accesso è libero e gratuito.

 

Consumerismo: “Un presidio di prossimità per le famiglie”

«Lo Sportello Bollette rappresenta un presidio di prossimità fondamentale – dichiara Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit –. Troppo spesso le famiglie si trovano sole davanti a bollette incomprensibili, importi elevati o pratiche scorrette. Con questa collaborazione mettiamo insieme competenze tecniche e attenzione sociale».

L’obiettivo, sottolinea Riccobono, non è solo risolvere il singolo problema, ma accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza e prevenzione, soprattutto in un contesto di crescente aumento dei costi energetici.

 

Lotta alla povertà energetica e Rete ASSIST

Consumerismo porterà allo sportello l’esperienza maturata a livello nazionale nella tutela dei consumatori e nella lotta alla povertà energetica, anche attraverso la partecipazione alla Rete ASSIST, l’alleanza nazionale contro la vulnerabilità energetica.

All’interno del servizio opereranno figure qualificate come Tutor Energia Domestica (TED) e Utility Manager, in grado di leggere le situazioni di fragilità, orientare correttamente i cittadini e attivare percorsi di supporto mirati.

 

Caritas Trapani: “Informazione e diritti per affrontare le fragilità”

«La povertà energetica e le difficoltà legate alle utenze sono oggi una delle principali cause di fragilità per molte famiglie – sottolinea Rosario Rosati, Direttore della Caritas Diocesana di Trapani –. Accogliere questo sportello nei nostri locali significa rafforzare la missione della Caritas: stare accanto alle persone non solo con l’assistenza, ma anche con l’orientamento e l’informazione».

 

Una sinergia per i diritti e l’inclusione sociale

La collaborazione tra Consumerismo No Profit e la Caritas Diocesana di Trapani si inserisce in una visione condivisa che punta su tutela dei diritti, prevenzione e informazione corretta come strumenti essenziali per contrastare le disuguaglianze sociali.

In un periodo in cui l’accesso a servizi essenziali sostenibili e trasparenti è sempre più centrale per la qualità della vita delle famiglie, lo Sportello Bollette di Trapani si propone come un modello di sinergia tra competenze tecniche e attenzione alle fragilità sociali.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...