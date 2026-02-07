 “Sportello Bollette” a Trapani: Consumerismo e Caritas contro la povertà energetica

07/02/2026 11:00:00

A Trapani prende il via lo “Sportello Bollette – Informazioni e orientamento”, un nuovo servizio gratuito dedicato ai cittadini che hanno difficoltà con bollette di luce, gas e acqua. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Consumerismo No Profit e la Caritas Diocesana di Trapani, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e offrire un punto di riferimento concreto su diritti, bonus e pratiche energetiche.

Lo sportello offrirà informazione, ascolto e prime indicazioni operative su utenze domestiche, bonus sociali, reclami, diritti dei consumatori e possibili strumenti di tutela, intercettando situazioni di disagio prima che diventino emergenze economiche.

Orari e contatti dello Sportello Bollette a Trapani

Il servizio sarà attivo il primo e il terzo giovedì di ogni mese, dalle 16.00 alle 18.00, presso i locali della Caritas Diocesana di Trapani, in via Lodi 2.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni telefonicamente chiamando il numero 0923 1872133.

L’accesso è libero e gratuito.

Consumerismo: “Un presidio di prossimità per le famiglie”

«Lo Sportello Bollette rappresenta un presidio di prossimità fondamentale – dichiara Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit –. Troppo spesso le famiglie si trovano sole davanti a bollette incomprensibili, importi elevati o pratiche scorrette. Con questa collaborazione mettiamo insieme competenze tecniche e attenzione sociale».

L’obiettivo, sottolinea Riccobono, non è solo risolvere il singolo problema, ma accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza e prevenzione, soprattutto in un contesto di crescente aumento dei costi energetici.

Lotta alla povertà energetica e Rete ASSIST

Consumerismo porterà allo sportello l’esperienza maturata a livello nazionale nella tutela dei consumatori e nella lotta alla povertà energetica, anche attraverso la partecipazione alla Rete ASSIST, l’alleanza nazionale contro la vulnerabilità energetica.

All’interno del servizio opereranno figure qualificate come Tutor Energia Domestica (TED) e Utility Manager, in grado di leggere le situazioni di fragilità, orientare correttamente i cittadini e attivare percorsi di supporto mirati.

Caritas Trapani: “Informazione e diritti per affrontare le fragilità”

«La povertà energetica e le difficoltà legate alle utenze sono oggi una delle principali cause di fragilità per molte famiglie – sottolinea Rosario Rosati, Direttore della Caritas Diocesana di Trapani –. Accogliere questo sportello nei nostri locali significa rafforzare la missione della Caritas: stare accanto alle persone non solo con l’assistenza, ma anche con l’orientamento e l’informazione».

Una sinergia per i diritti e l’inclusione sociale

La collaborazione tra Consumerismo No Profit e la Caritas Diocesana di Trapani si inserisce in una visione condivisa che punta su tutela dei diritti, prevenzione e informazione corretta come strumenti essenziali per contrastare le disuguaglianze sociali.

In un periodo in cui l’accesso a servizi essenziali sostenibili e trasparenti è sempre più centrale per la qualità della vita delle famiglie, lo Sportello Bollette di Trapani si propone come un modello di sinergia tra competenze tecniche e attenzione alle fragilità sociali.



