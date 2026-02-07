TennisTavolo: per la FSC Germaine Lecocq una 48 ore in Campania vero bivio della stagione

07/02/2026 12:30:00

Ci sono fine settimana che pesano più di un intero campionato. Per la Germaine Lecocq FSC Curatolo TT Marsala, questo weekend non sarà solo una trasferta, ma un vero e proprio bivio della stagione. Quarantotto ore, due città, un unico obiettivo: prendersi l'intera posta in palio per lanciare un segnale inequivocabile al girone D della Serie B1. Il terzo posto della classifica è lì, a portata di mano, e con essa il sogno mai nascosto di portare il Tennis Tavolo lilibetano nell’Olimpo della Serie A2 compensando gli altri due punti che mancherebbero alla vetta.

Il sipario si alzerà sabato 7 febbraio a Torre del Greco. Sulla carta, i favori del pronostico pendono dalla parte dei marsalesi, forti della netta vittoria ottenuta nel match d'andata dello scorso ottobre. Tuttavia, lo sport insegna che non esiste errore più grande del sottovalutare un avversario ferito. I campani cercheranno tra le mura amiche il riscatto d'orgoglio, pronti a trasformare la palestra in un vantaggio effettivamente considerabile. Per la squadra di Coach Caprì, sarà fondamentale mantenere i nervi saldi e la concentrazione feroce che ha caratterizzato le ultime uscite. Senza nemmeno il tempo di recuperare le energie, domenica 8 febbraio la carovana lilibetana si sposterà a Cava dei Tirreni. Se la sfida di sabato sarà un test di maturità, quella contro il TT Cava si preannuncia come una vera battaglia campale. Il ricordo del 5-0 incassato in Sicilia brucia ancora per i campani, che attendono Umberto Giardina ed i suoi con il "dente avvelenato". Sarà un match d’impatto, dove la tecnica dovrà essere supportata da un cuore d’acciaio per uscire indenni da un clima che si preannuncia rovente.

Vincere entrambe le sfide significherebbe molto più di semplici punti in classifica. Porterebbe la Germaine Lecocq a ridosso della vetta, annullando di fatto il gap con le battistrada e ristabilendo con forza le gerarchie stagionali. La società della Presidente Sandra Sorrentino non si nasconde più, l’obiettivo è il salto di categoria. La Serie A2 non è solo un traguardo sportivo, ma il giusto riconoscimento per un progetto societario che ha saputo unire eccellenza paralimpica, valorizzazione del settore giovanile e una prima squadra capace di emozionare. Il countdown è iniziato, Marsala si stringe attorno ai suoi pongisti, consapevole che da questo "Weekend di Fuoco" potrebbe scaturire la scintilla decisiva per un finale di stagione glorioso. La strada per la Serie A2 passa dalla Campania, è tempo di dimostrare che la Germaine Lecocq non ha paura di sognare in grande. In foto il pongista di origini mazaresi Francesco Maragioglio in forza alla Germaine Lecocq FSC Curatolo TT Marsala.



