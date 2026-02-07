Volley: per il Marsala Volley la strada per la salvezza passa da Offanengo

07/02/2026 10:00:00

Dopo l’esaltante debutto casalingo contro Altamura, la Sigel Seap Marsala Volley si prepara alla sua prima missione esterna nella Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà. Domenica 8 febbraio, alle ore 17:00, le azzurre incroceranno le armi sportive con la Trasporti Bressan Offanengo sul difficile parquet del Pala Coim. La sfida si preannuncia come un vero e proprio "test verità" per le due formazioni che si presentano all'appuntamento appaiate al quarto posto in classifica con 12 punti ciascuna. Sebbene la posizione sia identica, il peso specifico del match pende sensibilmente dalla parte di Marsala, che deve ancora recuperare due partite rispetto alle cremonesi. Tornare dalla Lombardia con un risultato positivo significherebbe non solo staccare una diretta concorrente, ma mettere una seria ipoteca sul percorso di permanenza nella categoria, capitalizzando al meglio i match ancora da disputare.

La gara è densa di significati, a partire dalla panchina con Offanengo che ha recentemente affidato la guida tecnica ad un veterano del volley come Leo Barbieri, grande ex della sfida, così come la centrale azzurra Sara Tajè, che torna in un palazzetto che conosce bene. La storia tra i due club parla di un equilibrio perfetto, due i precedenti finora in Serie A2, con un bilancio di una vittoria per parte.

In casa Marsala, Coach Lino Giangrossi predica concentrazione e rispetto per l'avversario: "Affrontiamo una squadra di assoluto valore che si è rinforzata con l'inserimento di una palleggiatrice di categoria e un tecnico esperto come Barbieri. Da parte nostra, dovremo essere bravi a mantenere alto il livello di gioco e la continuità per tutta la durata del match. Sarà una battaglia su ogni pallone, fondamentale per i nostri obiettivi”. Dall'altra parte della rete, Coach Leo Barbieri riconosce la solidità delle lilibetane: "Marsala è una squadra per la quale i numeri parlano chiaro: ha sfiorato la Pool Promozione ed è una formazione molto quadrata. Un punto di forza è la continuità di rendimento, sbagliano veramente poco e sanno gestire bene la palla alta grazie a un opposto come Vighetto. Dovremo avere pazienza nelle azioni prolungate". La direzione della gara è stata affidata al Sig. Massimo Ancona coadiuvato dal Sig. David Kronaj, al video check il Sig. Riccardo Mutti. Diretta streaming Youtube sul profilo “Volleyball World Italia”.

Di seguito le interviste pre partita alla schiacciatrice Beatrice Pozzoni ed a Coach Lino Giangrossi. Credit: foto Francesco De Simone.



