Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
07/02/2026 10:00:00

Volley: per il Marsala Volley la strada per la salvezza passa da Offanengo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/volley-per-il-marsala-volley-la-strada-per-la-salvezza-passa-da-offanengo-450.jpg

Dopo l’esaltante debutto casalingo contro Altamura, la Sigel Seap Marsala Volley si prepara alla sua prima missione esterna nella Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà. Domenica 8 febbraio, alle ore 17:00, le azzurre incroceranno le armi sportive con la Trasporti Bressan Offanengo sul difficile parquet del Pala Coim. La sfida si preannuncia come un vero e proprio "test verità" per le due formazioni che si presentano all'appuntamento appaiate al quarto posto in classifica con 12 punti ciascuna. Sebbene la posizione sia identica, il peso specifico del match pende sensibilmente dalla parte di Marsala, che deve ancora recuperare due partite rispetto alle cremonesi. Tornare dalla Lombardia con un risultato positivo significherebbe non solo staccare una diretta concorrente, ma mettere una seria ipoteca sul percorso di permanenza nella categoria, capitalizzando al meglio i match ancora da disputare.
La gara è densa di significati, a partire dalla panchina con Offanengo che ha recentemente affidato la guida tecnica ad un veterano del volley come Leo Barbieri, grande ex della sfida, così come la centrale azzurra Sara Tajè, che torna in un palazzetto che conosce bene. La storia tra i due club parla di un equilibrio perfetto, due i precedenti finora in Serie A2, con un bilancio di una vittoria per parte.
In casa Marsala, Coach Lino Giangrossi predica concentrazione e rispetto per l'avversario: "Affrontiamo una squadra di assoluto valore che si è rinforzata con l'inserimento di una palleggiatrice di categoria e un tecnico esperto come Barbieri. Da parte nostra, dovremo essere bravi a mantenere alto il livello di gioco e la continuità per tutta la durata del match. Sarà una battaglia su ogni pallone, fondamentale per i nostri obiettivi”. Dall'altra parte della rete, Coach Leo Barbieri riconosce la solidità delle lilibetane: "Marsala è una squadra per la quale i numeri parlano chiaro: ha sfiorato la Pool Promozione ed è una formazione molto quadrata. Un punto di forza è la continuità di rendimento, sbagliano veramente poco e sanno gestire bene la palla alta grazie a un opposto come Vighetto. Dovremo avere pazienza nelle azioni prolungate". La direzione della gara è stata affidata al Sig. Massimo Ancona coadiuvato dal Sig. David Kronaj, al video check il Sig. Riccardo Mutti. Diretta streaming Youtube sul profilo “Volleyball World Italia”. 

 Di seguito le interviste pre partita alla schiacciatrice Beatrice Pozzoni ed a Coach Lino Giangrossi. Credit: foto Francesco De Simone.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...