Basket A2: Sicily by Car Alcamo Basket gioca da grande. Battuta la capolista Alpo

La Sicily By Car Basket firma l'impresa nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile superando al PalaTreSanti la co-capolista Ecodent Alpo per 90-87. Un successo fondamentale per le alcamesi, che giocano da grandi e salgono al settimo posto in classifica. Posizione che vale l'accesso ai playoff. La squadra di coach Ferrara parte forte e prende subito in mano l’inerzia del match. Nel primo quarto Alcamo allunga grazie alle triple di Vella e Russo, mentre Tempia firma il primo vantaggio in doppia cifra. Alpo prova a reagire con un parziale di 11-0, tornando momentaneamente avanti trascinata da Gregori, ma la risposta delle padrone di casa è immediata. Arrivano sei punti consecutivi di Nikolic che riportano Alcamo al comando.

All’inizio del terzo periodo la Sicily By Car tocca anche il +17, dando l’impressione di poter chiudere definitivamente la partita. Le veronesi, però, non mollano e nel finale rientrano prepotentemente in gara, arrivando fino al -2 negli ultimi minuti. Dalla lunetta Kraujunaite ferma ogni speranza di rimonta. Russo è la miglior realizzatrice dell’incontro con 25 punti, seguita da Nielacna (18) e Nikolic (17). Per Alpo non bastano i 26 punti di Gregori, la doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi di Soglia e la prestazione completa di Peresson, che chiude con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Dita incrociate per la Sicily by Car Alcamo Basket da qui all'ultima giornata di regular season. La linea che separa i play off dai play out resta sottile.



