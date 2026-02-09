9 Febbraio: giochi violenti, scandalo Epstein, le medaglie dell'Italia, tour di Nordio

09/02/2026 07:11:00

• All’alba di sabato due ordigni rudimentali sono esplosi sui binari dell’alta velocità vicino a Bologna e lungo l’Adriatico. La circolazione dei treni è andata in tilt. La Digos e la Polfer sospettano un’azione di matrice anarchica, in concomitanza con l’inizio dei Giochi

• La presentatrice della Nbc Savannah Guthrie e i suoi fratelli Annie e Camron sono pronti a pagare per riavere la madre Nancy, di anni 84, scomparsa di casa in Arizona la notte del 31 gennaio. I rapitori hanno chiesto 6 milioni di dollari in bitcoin

• Travolti dallo scandalo Epstein, si sono dimessi il capo di gabinetto di Downing Street, Morgan McSweeney, e l’ex ministro francese Jack Lang, da anni a capo dell’Istituto del mondo arabo di Parigi. Oggi, a Washington, Ghislaine Maxwell è attesa davanti alla commissione di vigilanza del Congresso

• Le Olimpiadi di Milano Cortina sono entrate nel vivo. Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nel pattinaggio di velocità 3 mila metri, Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera sulle Tofane – dove Lindsey Vonn, 41 anni, scesa con il crociato rotto, è caduta dopo 13 secondi di gara. La Norvegia è in testa al medagliere. L’Italia finora ha vinto un oro, due argenti e sei bronzi

• Sanae Takaichi, la «Lady di Ferro» giapponese o la «Meloni asiatica», ha vinto la sua scommessa. Alle elezioni il suo Ldp ha ottenuto circa 300 seggi su 465

• I servizi segreti russi hanno annunciato di aver scovato l’uomo che ha tentato di uccidere il generale Vladimir Aleksejev. Era a Dubai



• Vannacci ha registrato lo statuto del suo nuovo partito

• Crans-Montana, anche il memoriale delle vittime è andato a fuoco. È stato distrutto da un incendio divampato ieri mattina, insieme a bigliettini, foto, peluches e candele portati da amici e parenti dei 41 morti della tragica notte di poco più di un mese fa

• Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter inseguito dai carabinieri sul quale morì Ramy Elgaml nel 2024, è stato arrestato per furto aggravato

• Nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, un giovane di 19 anni ha ucciso a mani nude una sua ex, poi ha gettato il cadavere nel ruscello sottostante. Ha tentato di dare la colpa a un nero africano che non c’entrava nulla, che ha rischiato il linciaggio, scongiurato dai carabinieri

• Il trapianto di cuore per un bambino napoletano di 2 anni è saltato perché l’organo, donato da un bambino di 4 anni morto in Val Venosta, era stato conservato e trasportato male. È arrivato all’ospedale Monaldi di Napoli carbonizzato da del ghiaccio che di solito si usa nelle gelaterie

• Il premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, 53 anni, attivista nella difesa dei diritti civili in Iran, in particolare delle donne, è stata condannata ad altri sei anni di carcere

• Il ministro Nordio sta preparando un tour in dieci tappe per le piazze d’Italia per propagandare il Sì al referendum sulla giustizia (al comizio finale, ci sarà il centrodestra al completo: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi)

• Giovedì sera, mentre Marco Travaglio era in scena al teatro Gabriele d’Annunzio di Latina, qualcuno è entrato nel suo camerino e gli ha portato via un computer e un tablet

• A Venezia continuano a protestare contro Beatrice Venezi

• A Sassuolo i nerazzurri hanno travolto i padroni di casa: l’Inter si è portata a +8 sul Milan. Juve-Lazio si è chiusa 2 a 2: un gol di Kalulu ha regalato il pari ai bianconeri nei secondi finali. Il Parma ha sbaragliato il Bologna in trasferta per 1 a 0. Lecce-Udinese è finita 2 a 1

• La Nazionale italiana di rugby ha battuto la Scozia (18-15) nel primo turno del Sei Nazioni. In tribuna, all’Olimpico di Roma, c’era anche la principessa Anna. Pare ci sia rimasta male

• Alle 6.30 di questa mattina è iniziata Italia-Scozia. È la prima volta che gli azzurri del cricket partecipano ai Mondiali T20, che si stanno giocando All’Eden Gardens di Calcutta, in India

• In un match senza storia i Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl Lx stracciando i Patriots di Boston 29 a 13. Lo show nell’intervallo del cantante portoricano Bad Bunny è stato un successo, ma non per Trump: «È stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America. Nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso soprattutto per i bambini»

• Sono morti il cantante americano Brad Arnold (47 anni), la giornalista Angela Azzaro (59), il colonnello dei bersaglieri Fiorenzo Bacci (85), l’attrice Jana Brejchová (86), l’attrice Camilla Carr (83), il soprano Marcella de Osma (91), il giornalista e storico sudafricano Roland Huntford (98), il giornalista Gigi Marsico (98), il professore di filosofia Virgilio Melchiorre (95)



Titoli

Corriere della Sera: Giochi e cortei violenti / L’affondo di Meloni: / sono nemici dell’Italia

la Repubblica: Meloni: «Chi protesta / è nemico dell’Italia»

La Stampa: Meloni: «Chi protesta / è nemico dell’Italia»

Il Sole 24 Ore: Immobili e mercati / Dalle città ai centri / minori: quanto / rende l’affitto breve

Il Messaggero: Sabotaggi, si indaga per terrorismo

Il Giornale: Purghe democratiche

Qn: Sicurezza, l’ora del decreto / «Fermeremo i violenti»

Il Fatto: «Svolta autoritaria con il decreto / Sicurezza

Leggo: «Proteste ai Giochi? Nemici dell’Italia»

Libero: Non c’è niente da ridere

La Verità: Abbiamo scovato un picchiatore / del poliziotto pestato a Troino

Il Mattino: Sabotaggi, la pista terrorismo

il Quotidiano del Sud: Riuso&Riciclo, roba da ricchi

Domani: Allarmi ignorati, pm e fedelissimi / Niscemi, Musumeci è una frana



