Buongiorno24 del 9 Febbraio 2026

Apertura dedicata a una vicenda gravissima di cronaca ambientale. A incendiare il Bosco Scorace, lo scorso agosto, sarebbe stato un forestale della Regione Siciliana. Un uomo di 54 anni, originario del Trapanese, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di incendio boschivo e posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo la Procura di Trapani, avrebbe appiccato le fiamme in più punti nel territorio di Buseto Palizzolo, devastando 83 ettari di terreno tra aree coltivate e incolte, approfittando del fatto che le squadre antincendio erano impegnate su altri fronti. Un colpo durissimo all’ecosistema e un caso che apre interrogativi pesanti sulla prevenzione e sui controlli.

Subito dopo, la tragedia dell’incidente stradale sulla strada di Bonagia. Non ce l’ha fatta il bambino che la donna coinvolta nel grave scontro del 23 gennaio portava in grembo. La donna, residente a Buseto Palizzolo e ricoverata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ha perso il piccolo nella notte dopo un improvviso peggioramento del quadro clinico. L’incidente era avvenuto nel territorio di Valderice, lungo una curva già segnalata come pericolosa. Sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Restiamo sulla cronaca giudiziaria, con Marsala, dove due cittadini marsalesi sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un giovane tunisino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato aggredito in una casa di spaccio, accoltellato e poi spinto da una finestra. Un episodio di violenza estrema che riporta al centro il tema dello spaccio e della sicurezza nei quartieri popolari.

Ancora cronaca, questa volta a Castelvetrano, dove i Carabinieri hanno arrestato tre cittadini stranieri di 27 anni trovati in possesso di ecstasy, cocaina e crack all’interno di un appartamento trasformato in base per lo spaccio. Durante il blitz uno degli indagati ha tentato la fuga calandosi da una finestra, ma è caduto riportando fratture. Per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Spazio poi alle emergenze ambientali, con Marsala, dove il Comune ha disposto l’interdizione del tratto di lungomare tra il Circolo Canottieri e Capo Boeo per il rischio di cedimento di un costone. Dopo la segnalazione di una cittadina e il sopralluogo dei tecnici, l’area è stata delimitata e interdetta al transito. È stata allertata la Protezione civile, mentre resta l’invito alla massima prudenza.

Ci spostiamo quindi a Niscemi, dove l’emergenza frana resta aperta. Oltre 1.500 persone sono ancora sfollate, mentre proseguono gli interventi di messa in sicurezza. Intanto un’inchiesta del quotidiano Domani, firmata da Nello Trocchia e Stefano Iannaccone, punta il dito sulla mancata prevenzione negli anni passati, chiamando in causa l’ex presidente della Regione e attuale ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Una vicenda che intreccia responsabilità politiche, scelte amministrative e gestione dell’emergenza.

Chiudiamo con la politica locale, tornando a Trapani, dove dopo la bagarre in Consiglio comunale sui lavori al sistema fognario e sul dissesto idrogeologico, il confronto resta durissimo tra maggioranza e opposizione, mentre la città continua a fare i conti con infrastrutture fragili e cantieri incompiuti.

