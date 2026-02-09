Scossa di terremoto al largo di Palermo

09/02/2026 15:50:00

Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 14:40 nel distretto sismico del Tirreno Meridionale. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro in mare, a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa si è verificata a circa 90 chilometri da Palermo e 84 chilometri da Bagheria. Data la distanza dalla costa e la posizione in mare aperto, l’evento non ha provocato danni a persone o cose, né sono state segnalate criticità lungo il litorale siciliano.

Il sisma rientra nella normale attività sismica dell’area tirrenica, una delle zone geologicamente più attive del Mediterraneo.



