Trapani e provincia, raffica di controlli su locali e spettacoli: sospensioni e multe

09/02/2026 18:07:00

Controlli serrati su locali notturni, ristoranti e attività di pubblico spettacolo in tutta la provincia di Trapani. Nel corso dell’ultimo fine settimana è scattata un’operazione straordinaria di verifiche sulla sicurezza, con esiti tutt’altro che rassicuranti: irregolarità diffuse, una sospensione immediata dell’attività e un titolare segnalato all’Autorità giudiziaria.

L’operazione nasce nel solco della direttiva del Ministero dell’Interno sui controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento, ed è stata decisa dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo. Le disposizioni operative sono arrivate dal questore Giuseppe Felice Peritore, dopo un tavolo tecnico dedicato tenutosi in Questura.

I controlli nei tre comuni

Le verifiche hanno interessato Trapani, Marsala e Castellammare del Golfo. In campo un dispositivo interforze: Polizia di Stato (Divisione PAS e commissariati), Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizie municipali, ASP e SIAN. L’obiettivo era chiaro: verificare il rispetto delle regole su sicurezza, capienza, prevenzione incendi e requisiti igienico-sanitari.

Sono state controllate numerose attività di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento e pubblico spettacolo, alcune delle quali in possesso di licenza specifica.

Irregolarità diffuse

Il bilancio dei controlli parla di molte violazioni. Tra le principali criticità riscontrate:

inosservanza delle prescrizioni imposte dalle licenze;

mancanza o carenze nelle misure di prevenzione incendi, con rischi per avventori e lavoratori;

irregolarità igienico-sanitarie, ritenute pregiudizievoli per la salute pubblica.

All’esito delle verifiche sono scattate sanzioni amministrative e provvedimenti più incisivi.

Sospensione e segnalazione

In un caso, il titolare di un’attività di pubblico spettacolo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per la mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità. Oltre alla segnalazione, sono state contestate sanzioni per l’assenza delle misure antincendio ed è stata disposta una diffida a regolarizzare le autorizzazioni comunali.

Per un’altra attività di ristorazione e intrattenimento è invece scattata la sospensione immediata dell’esercizio, con obbligo di ripristinare i requisiti mancanti e adottare tutte le misure necessarie per rientrare nella legalità.

Altri controlli in arrivo

Non è finita qui. La Questura annuncia che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai limiti di capienza e alla sicurezza antincendio, considerati aspetti essenziali. L’obiettivo dichiarato è duplice: tutelare l’incolumità di chi frequenta i locali e contrastare ogni forma di esercizio abusivo.

Un messaggio chiaro per i gestori: la stagione dell’intrattenimento non può prescindere dal rispetto delle regole. E questa volta, i controlli non sono stati solo di facciata.



