Trapani. Giorno del Ricordo, cerimonia il 10 febbraio al Monumento ai Caduti 

Martedì 10 febbraio, alle 11.00, presso il Monumento ai Caduti – Milite Ignoto di Trapani, la Fondazione Nova Civitas ETS promuove una cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività organizzate a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio e intende richiamare l’attenzione su una pagina dolorosa della storia italiana, ribadendo il valore della memoria, della consapevolezza e del rispetto, con particolare attenzione alla trasmissione alle nuove generazioni.
Nel luogo simbolo del Milite Ignoto, emblema di tutti i caduti senza nome, è prevista la deposizione di un omaggio floreale. Seguiranno brevi interventi istituzionali e un momento di raccoglimento.
“Spiace dover constatare – afferma il presidente Livio Marrocco – come ancora in molte scuole non venga data la giusta attenzione a questa giornata della memoria. Mi auguro che ci si organizzi per far conoscere ai nostri giovani una pagina importante della nostra storia italiana”.