Cultura
09/02/2026 12:51:00

Trapani. Giorno del Ricordo, cerimonia il 10 febbraio al Monumento ai Caduti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/1770638563-0-trapani-giorno-del-ricordo-cerimonia-il-10-febbraio-al-monumento-ai-caduti.jpg

Martedì 10 febbraio, alle 11.00, presso il Monumento ai Caduti – Milite Ignoto di Trapani, la Fondazione Nova Civitas ETS promuove una cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività organizzate a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio e intende richiamare l’attenzione su una pagina dolorosa della storia italiana, ribadendo il valore della memoria, della consapevolezza e del rispetto, con particolare attenzione alla trasmissione alle nuove generazioni.

Nel luogo simbolo del Milite Ignoto, emblema di tutti i caduti senza nome, è prevista la deposizione di un omaggio floreale. Seguiranno brevi interventi istituzionali e un momento di raccoglimento.

“Spiace dover constatare – afferma il presidente Livio Marrocco – come ancora in molte scuole non venga data la giusta attenzione a questa giornata della memoria. Mi auguro che ci si organizzi per far conoscere ai nostri giovani una pagina importante della nostra storia italiana”.

 



Cultura | 2026-02-09 09:57:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/e-morto-zichichi-250.jpg

E' morto Zichichi

11:35 - Erice saluta il professore Antonino Zichichi, (scomparso oggi a 97 anni) scienziato di fama mondiale e anima delle attività culturali e scientifiche che per decenni hanno reso la città un punto di riferimento internazionale. Un...







Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla Pasticceria Savoia

