Cultura
09/02/2026 22:16:00

Venerdì a Marsala il Coro Lirico Siciliano omaggia Ennio Morricone

Il Teatro Impero di Marsala,  venerdì 14 febbraio, alle ore 21, accoglierà l’omaggio a Ennio Morricone firmato dal Coro Lirico Siciliano. Il format di successo “LOVE MORRICONE, Archi & Voci” ha infatti registrato il tutto esaurito con largo anticipo, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della stagione artistica nella splendidissima civitas lilybetana.

 

L’evento si annuncia come un autentico inno all’amore, raccontato attraverso la poetica sonora, intensa ed evocativa, del Premio Oscar romano. Un vero e proprio viaggio sensoriale che vedrà protagonista l’ensemble vocale e orchestrale dell’ente lirico siciliano, diretto dalla guida esperta e carismatica di Francesco Costa.

Il programma promette un’immersione nel genio musicale del Novecento, ripercorrendo le emozioni dei capolavori che hanno segnato la storia del cinema: dalle atmosfere nostalgiche di Nuovo Cinema Paradiso e Malèna alle vette epiche di Mission e C’era una volta in America. Accanto alle colonne sonore più celebri, il pubblico potrà riscoprire anche pagine meno note, ispirate al raffinato côté pop e arrangiativo di Morricone, capace di elevare la canzone d’autore a linguaggio universale.

 

Ad arricchire la serata, la partecipazione del tenore Lorenzo Papasodero, interprete delle melodie più iconiche della produzione morriconiana.

Il sold out di Marsala consacra l’evento non solo come un tributo di altissimo profilo artistico, ma come un autentico fenomeno di partecipazione culturale, capace di unire un pubblico ampio ed eterogeneo nel celebrare il mito di Ennio Morricone nella notte più romantica dell’anno.



Cultura | 2026-02-09 09:57:00
E' morto Zichichi

11:35 - Erice saluta il professore Antonino Zichichi, (scomparso oggi a 97 anni) scienziato di fama mondiale e anima delle attività culturali e scientifiche che per decenni hanno reso la città un punto di riferimento internazionale. Un...







