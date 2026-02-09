Campobello verso le amministrative: coalizioni in campo. Ecco i possibili candidati

09/02/2026 06:00:00

Elezioni comunali a Campobello di Mazara che vedono in campo Sabina Lazzara, coordinatrice della coalizione composta da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura, Azzurri per Campobello e Noi Moderati.



La compagine presenterà il programma elettorale venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00. All’incontro interverranno i rappresentanti dei gruppi che compongono la coalizione.

Il candidato della coalizione dovrebbe essere Giuseppe Stallone, sostenuto anche da Nicola Cristaldi.

Per Noi Moderati si tratta di un percorso già programmato: la costruzione partecipata del programma elettorale e la definizione di una squadra di candidati al Consiglio comunale rappresentativa e competente.

Gli altri candidati

Daniele Mangiaracina è il candidato per le forze di centrodestra, seppure non una candidatura di unità. Con Mangiaracina c’è Forza Italia e il deputato di Fratelli d’Italia, Beppe Bica, che afferma: «Io sono con voi. Riscattare l’immagine di Campobello è una responsabilità di tutti. Avanti insieme».

Ma c’è anche Azione di Carlo Calenda. Ad annunciarlo è Giuseppe Lombardo, coordinatore del partito a Campobello di Mazara: «La scelta – si legge in una nota firmata dallo stesso Lombardo – non rappresenta una contestazione dell’operato dell’attuale maggioranza amministrativa, che Azione riconosce nel suo ruolo istituzionale, ma nasce dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso politico, aperto a progetti diversi e a nuove idee per la città».

Mangiaracina è il coordinatore di “Rinascita Campobellese” e proprio qualche giorno fa ha affrontato il tema del dissesto finanziario, legandolo alla continuità amministrativa: «La stessa amministrazione governa la città dal 2014 ed è stata alla guida del Comune nel periodo che ha portato al dissesto finanziario dell’ente. Per questo motivo, prima di rivendicare risultati, sarebbe necessario un serio bilancio politico e amministrativo delle scelte compiute negli anni. Il dissesto non è uno slogan elettorale, ma una condizione che ha avuto conseguenze concrete per il Comune e per i cittadini. La comunità campobellese merita chiarezza, responsabilità e una proposta amministrativa credibile per il futuro».

Noi per Campobello resta autonomo

Il circolo culturale “Noi per Campobello”, gruppo civico di area destra, ha comunicato di non essere allineato né inserito in alcuno schieramento politico o coalizione elettorale. Una posizione dunque autonoma rispetto alle scelte fatte da Fratelli d’Italia.

“Noi per Campobello” rivolge un appello ai cittadini che desiderano un cambiamento politico e amministrativo, invitando donne e uomini “liberi e forti” a partecipare attivamente alla vita pubblica del paese.

Seguiranno un percorso autonomo, affermando che il cambiamento per Campobello è possibile attraverso l’impegno civico e la partecipazione diretta dei cittadini.



