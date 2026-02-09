Sezioni
09/02/2026 20:10:00

Trapani: rinnovato il Consiglio Direttivo del Panathlon Club 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/trapani-rinnovato-il-consiglio-direttivo-del-panathlon-club-450.jpg

Il Panathlon Club di Trapani comunica il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo, una squadra che unisce esperienza, entusiasmo e competenze con l’obiettivo di promuovere i valori etici dello sport, la cultura sportiva e le iniziative sociali sul territorio.

 

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Presidente Alessandro Aiello Vicepresidente vicario Francesca Tripoli Vicepresidente Giovanni Basciano Segretario Antonina Silvana Basciano Tesoriere Mario Brunamonti

Consiglieri e deleghe Salvatore Spada, consigliere assistente alla Segreteria

  • Giovanni Basciano, consigliere alla Comunicazione, con delega alla gestione dei social network, newsletter, rapporti con la stampa e promozione degli eventi istituzionali
  • Mario Bosco, consigliere ai Rapporti con le Istituzioni e le Federazioni Sportive, per il dialogo con CONI, scuole, enti locali e federazioni, nonché per lo sviluppo di partnership
  • Maria Cristina Ferlito, consigliere ai Progetti Sociali e Sportivi, con il compito di coordinare iniziative sportive, educative e inclusive, Elio Naso, consigliere alla Crescita Associativa, impegnato nello sviluppo della base sociale e nelle attività di coinvolgimento dei soci

 

Altri incarichi

  • Anna Catalano, cerimoniera e responsabile del Protocollo, nonché responsabile Eventi e Gala
  • Enzo Morghese, responsabile Giovani / Club Junior
  • Antonina Silvana Basciano, responsabile Archivio Storico e Memoria del Club

Il nuovo Direttivo lavorerà per rafforzare la presenza del Panathlon Club di Trapani nel territorio, sviluppando progetti che valorizzino lo sport come strumento educativo, culturale e sociale, in linea con la missione del movimento panathletico.

Il presidente Alessandro Aiello
«Il Panathlon Club di Trapani continuerà a lavorare per diffondere i valori autentici dello sport, in particolare tra i giovani, rafforzando la collaborazione con scuole, istituzioni e realtà sportive del territorio. Il nostro impegno sarà rivolto alla promozione della cultura sportiva, dell’inclusione e del fair play, attraverso iniziative e progetti sempre più aperti alla comunità».









