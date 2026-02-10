Quando la mafia finì alla sbarra. 40 anni fa il maxiprocesso a cosa nostra

10/02/2026 06:00:00

Quarant’anni fa, il 10 febbraio 1986, a Palermo iniziava il maxi processo alla mafia. Per la prima volta Cosa nostra veniva messa alla sbarra in un procedimento senza precedenti in Italia: 475 imputati, centinaia di avvocati, decine di giudici, un’aula costruita apposta.

Cosa nostra smetteva di essere un’ombra indistinta e diventava un’organizzazione chiamata a rispondere davanti allo Stato.

Quel giorno si apriva una frattura netta nella storia del Paese. Da una parte un sistema criminale che per decenni aveva governato territori, affari e violenza. Dall’altra la giustizia che, grazie a un lavoro lungo e meticoloso, provava a dimostrare che la mafia esiste, è un’organizzazione unitaria e può essere processata.

Il lavoro del pool antimafia

Il maxi processo nasce dal lavoro del pool antimafia di Palermo, un gruppo di magistrati che scelse di condividere tutto: indagini, atti, rischi. Una scelta rivoluzionaria in un contesto in cui l’isolamento era spesso una condanna a morte.

Al centro di quel lavoro, coordinati da Antonino Caponnetto, ci sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta e altri giovani magistrati. Falcone intuì prima di molti che la mafia poteva essere combattuta seguendo i flussi di denaro e applicando le stesse regole usate contro le organizzazioni criminali complesse: struttura, vertici, ruoli, strategie.

“Il pool non fu una scelta ideologica, ma una necessità. Condividere tutto significava proteggere il lavoro e rendere più difficile colpire i singoli magistrati”, ricorda Giuseppe Di Lello.

Il pool lavorò su migliaia di atti, incrociò dichiarazioni, riscontri, sentenze. Un’indagine gigantesca che portò alla costruzione dell’impianto accusatorio del maxi processo.

I boss imputati e il ruolo dei pentiti

Alla sbarra finirono i nomi più pesanti di Cosa nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Luciano Liggio. Molti erano latitanti, altri detenuti, altri ancora convinti che quel processo non avrebbe retto, come tanti procedimenti del passato finiti con un nulla di fatto.

Decisivo fu il contributo dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti Tommaso Buscetta. Le sue dichiarazioni consentirono ai giudici di ricostruire per la prima volta l’organigramma di Cosa nostra, spiegandone regole, rituali, gerarchie e il ruolo della Commissione provinciale.

Non racconti generici, ma un sistema coerente, verificabile, riscontrato.

Fu un passaggio chiave: la mafia smetteva di essere “un modo di dire” e diventava un’associazione criminale strutturata, perseguibile come tale.

L’aula bunker dell’Ucciardone

Per celebrare il processo fu costruita un’aula apposita all’interno del carcere Ucciardone. L’aula bunker era insieme un simbolo e una necessità: sicurezza, capienza, controllo. Un edificio blindato che raccontava, da solo, la portata dello scontro in atto.

Dentro quell’aula si svolse un dibattimento durato quasi due anni, seguito dall’opinione pubblica e dalla stampa internazionale. Un processo complesso, spesso durissimo, segnato da tensioni continue e da un clima che rendeva evidente quanto fosse alto il rischio per chi stava giudicando.

Le condanne e la conferma in Cassazione

Il 16 dicembre 1987 arrivò la sentenza di primo grado: 19 ergastoli e oltre 2.600 anni di carcere complessivi. Un colpo durissimo per Cosa nostra.

Il vero spartiacque arrivò anni dopo, il 30 gennaio 1992, quando la Corte di Cassazione confermò gran parte delle condanne. Fu allora che il maxi processo divenne definitivamente storia.

“Con quella sentenza lo Stato dimostrò che la mafia poteva essere sconfitta sul piano giudiziario. Non era invincibile, non era intoccabile”, ricorda Pietro Grasso, giudice a latere di Alfonso Giordano, giudice che portò avanti, dopo le tante rinunce di colleghi, il processo.

Pochi mesi dopo la Cassazione, però, Cosa nostra avrebbe risposto con le stragi di Capaci e via D’Amelio.

Dentro il Maxiprocesso, 40 anni dopo: memoria e tecnologia

A quarant’anni di distanza, il maxi processo torna a essere raccontato e studiato proprio nell’aula bunker dell’Ucciardone. Centinaia di studenti, insegnanti, magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’avvocatura partecipano a “Dentro il Maxiprocesso. Memoria e tecnologia a 40 anni dall’inizio del processo alla mafia”, evento organizzato da Addiopizzo Travel, in collaborazione con il Tribunale di Palermo e la Rai.

Durante l’iniziativa viene presentata la nuova esperienza di MuST23, progetto in realtà virtuale realizzato per il MuST23 – Museo Stazione 23 Maggio di Capaci, dedicato alla memoria del maxi processo. L’obiettivo è valorizzare e rendere accessibile un patrimonio storico e documentale enorme, usando linguaggi digitali e tecnologie avanzate.

Il progetto si sviluppa su due direttrici:

– un’applicazione in realtà virtuale che ricostruisce fedelmente l’aula bunker;

– la digitalizzazione di una selezione di atti processuali originali.

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, questi documenti diventano consultabili digitalmente, con strumenti di ricerca avanzata. Un modo nuovo di studiare il maxi processo, senza semplificarlo, ma rendendolo accessibile anche alle nuove generazioni.

Cos’è la mafia oggi, quarant’anni dopo

Quarant’anni dopo, la mafia non è scomparsa. È cambiata. Meno stragi, meno clamore, più affari. Meno controllo militare del territorio, più infiltrazione nell’economia legale, negli appalti, nella finanza. Una mafia che preferisce il silenzio ai kalashnikov.

Il maxi processo resta però un punto fermo. Ha lasciato in eredità strumenti investigativi, norme e una cultura giudiziaria che ancora oggi regge il contrasto alle organizzazioni criminali.

E soprattutto ha chiarito una cosa: la mafia non è invincibile, ma combatterla richiede tempo, metodo e la capacità di non abbassare mai la guardia. Anche quando non fa più rumore.



