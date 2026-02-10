Erice proclama il lutto cittadino per Antonino Zichichi nel giorno dei funerali

10/02/2026 15:40:00

Erice si prepara a rendere omaggio al Professore Antonino Zichichi, figura centrale della cultura scientifica internazionale e legata in modo profondo alla città. Dopo un confronto avvenuto nella serata di ieri in Comune, l’amministrazione comunale ha deciso di istituire il lutto cittadino in concomitanza con i funerali dello scienziato, che si terranno a Roma venerdì 13 alle ore 16.

La decisione è maturata al termine di una lunga riunione tra la sindaca, la Giunta e i funzionari comunali. Un confronto definito “necessario” dalla prima cittadina, perché – ha spiegato – la scomparsa di Zichichi non poteva essere affrontata con gesti simbolici improvvisati o formali.

Già nella giornata di ieri, intanto, il Comune aveva disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, come primo segno di rispetto istituzionale. Ma il percorso di riflessione condivisa ha portato a una scelta più ampia e strutturata.

In occasione delle esequie, l’amministrazione inviterà le attività commerciali ad abbassare le saracinesche alle ore 16, in segno di partecipazione al momento di raccoglimento. Allo stesso modo, sarà rivolto un invito alle chiese della città affinché, alla stessa ora, i rintocchi delle campane accompagnino simbolicamente l’ultimo saluto al Professore.

Un coinvolgimento è previsto anche per il mondo della scuola: nella mattinata di venerdì verrà chiesto agli istituti di osservare un momento di riflessione dedicato alla figura di Zichichi. Non un obbligo, ma un gesto di consapevolezza e memoria, per ricordare il valore umano e culturale del suo lascito.

In queste ore gli uffici comunali sono al lavoro per la predisposizione dell’atto amministrativo che formalizzerà il lutto cittadino. «Anche il rispetto – ha sottolineato la sindaca – ha bisogno di essere tradotto in scelte chiare e ordinate».

Erice, più volte ribadito dalla prima cittadina, deve molto ad Antonino Zichichi. Un debito che l’amministrazione intende onorare con sobrietà e dignità, accompagnando il ricordo di uno dei suoi figli più illustri passo dopo passo.



