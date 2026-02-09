Custonaci, alla Grotta Mangiapane nasce il museo virtuale “Viaggio nel Tempo”

09/02/2026 21:15:00

Custonaci si arricchisce di un nuovo attrattore culturale e turistico. L’Assessorato regionale dei Beni culturali ha stanziato circa 400 mila euro per la realizzazione di “Viaggio nel Tempo”, un museo virtuale che sorgerà all’interno della suggestiva Grotta Mangiapane, uno dei luoghi simbolo del territorio.

Il progetto prevede un allestimento multimediale e immersivo, con ricostruzioni in 3D degli antichi mestieri che ogni anno, nel periodo natalizio, animano il celebre presepe vivente del borgo rupestre. Grazie alle nuove tecnologie, i visitatori potranno vivere l’esperienza delle tradizioni locali in qualsiasi periodo dell’anno, superando la stagionalità dell’evento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, che ha seguito l’iter del finanziamento:

«Ho seguito con attenzione l’intero percorso – dichiara – perché rappresenta la visione di sviluppo in cui credo: valorizzare il patrimonio identitario attraverso strumenti innovativi. È un risultato importante per Custonaci e per l’intera provincia di Trapani».

Bica ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato per la sensibilità dimostrata e l’architetto Luigi Biondo, direttore del Parco archeologico di Segesta, che ha curato la progettazione dell’intervento e sta seguendo la fase di appalto.

Con “Viaggio nel Tempo”, la Grotta Mangiapane si prepara così a diventare un polo culturale permanente, capace di coniugare memoria, identità e innovazione, rafforzando l’offerta turistica del territorio custonacese.



