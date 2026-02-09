Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
09/02/2026 21:15:00

Custonaci, alla Grotta Mangiapane nasce il museo virtuale “Viaggio nel Tempo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/custonaci-alla-grotta-mangiapane-nasce-il-museo-virtuale-viaggio-nel-tempo-450.png

Custonaci si arricchisce di un nuovo attrattore culturale e turistico. L’Assessorato regionale dei Beni culturali ha stanziato circa 400 mila euro per la realizzazione di “Viaggio nel Tempo”, un museo virtuale che sorgerà all’interno della suggestiva Grotta Mangiapane, uno dei luoghi simbolo del territorio.

 

Il progetto prevede un allestimento multimediale e immersivo, con ricostruzioni in 3D degli antichi mestieri che ogni anno, nel periodo natalizio, animano il celebre presepe vivente del borgo rupestre. Grazie alle nuove tecnologie, i visitatori potranno vivere l’esperienza delle tradizioni locali in qualsiasi periodo dell’anno, superando la stagionalità dell’evento.

 

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, che ha seguito l’iter del finanziamento:
«Ho seguito con attenzione l’intero percorso – dichiara – perché rappresenta la visione di sviluppo in cui credo: valorizzare il patrimonio identitario attraverso strumenti innovativi. È un risultato importante per Custonaci e per l’intera provincia di Trapani».

 

Bica ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato per la sensibilità dimostrata e l’architetto Luigi Biondo, direttore del Parco archeologico di Segesta, che ha curato la progettazione dell’intervento e sta seguendo la fase di appalto.

Con “Viaggio nel Tempo”, la Grotta Mangiapane si prepara così a diventare un polo culturale permanente, capace di coniugare memoria, identità e innovazione, rafforzando l’offerta turistica del territorio custonacese.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...