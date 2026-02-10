Sezioni
Cronaca

» Sanità
10/02/2026 22:20:00

Dislessia, incontro informativo a Trapani: l’AID rilancia la sua presenza sul territorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770757075-0-dislessia-incontro-informativo-a-trapani-l-aid-rilancia-la-sua-presenza-sul-territorio.jpg

 Ascolto, partecipazione e costruzione condivisa per rispondere ai bisogni delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e delle loro famiglie. È questo lo spirito dell’incontro di informazione e sensibilizzazione organizzato dalla sezione AID di Trapani, in programma venerdì 13 febbraio, aperto a soci e non soci.

L’iniziativa arriva a pochi mesi dall’elezione del nuovo presidente di sezione, Giuseppe D’Ales, e rappresenta il primo passo di un percorso di rilancio e rafforzamento della presenza dell’Associazione Italiana Dislessia nella provincia di Trapani. L’obiettivo è costruire una comunità più consapevole e informata, capace di partecipare attivamente alle attività dell’associazione.

 

Durante l’incontro verranno presentati i valori, le finalità e le principali attività dell’AID, con un’attenzione particolare ai servizi di supporto destinati alle persone con DSA e alle loro famiglie. Spazio anche al confronto diretto con il territorio: i partecipanti potranno condividere esperienze, bisogni e aspettative, contribuendo a orientare le future iniziative della sezione trapanese.

 

L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per presentare la campagna nazionale “AID – Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”, illustrandone le attività in corso e le opportunità che offre ai soci e all’associazione, con l’obiettivo di affrontare in modo sempre più consapevole le sfide legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’incontro si svolgerà dalle 18.30 alle 19.30, in modalità online sulla piattaforma Google Meet. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il modulo disponibile sul sito dell’AID Trapani. Gli iscritti riceveranno il link di accesso nelle ore precedenti all’evento.









