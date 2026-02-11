Sezioni
11/02/2026 18:54:00

Nove cuccioli cercano una casa. Sono alla Cittadella della Salute a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/nove-cuccioli-cercano-una-casa-sono-alla-cittadella-della-salute-a-trapani-450.jpg

Nove musetti, diciotto occhi curiosi e una gran voglia di trovare casa.
Alla Cittadella della Salute di Trapani ci sono nove cuccioli di circa cinquanta giorni che aspettano una famiglia.

Non è un appello generico. È un invito concreto. Perché questi piccoli hanno già superato le prime settimane di vita e sono seguiti con attenzione dai veterinari. Adesso serve il passo più importante: l’adozione.

 

Dove si trovano

 

La cucciolata si trova al Palazzo Glicine della Cittadella della Salute, ed è affidata alle cure del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani.

I cuccioli sono monitorati e assistiti con dedizione dal personale sanitario, che ne garantisce il benessere in questa fase delicata della crescita.

 

Come adottare

 

Chi desidera accogliere uno (o più) di questi piccoli può recarsi direttamente alla Cittadella della Salute.

L’adozione è gratuita e prevede la procedura ufficiale prevista dalla normativa, proprio per assicurare che ogni cucciolo trovi una sistemazione adeguata e sicura.

 

Un gesto semplice, che cambia due vite

 

Adottare un cane non è solo un atto d’amore. È una scelta di responsabilità.

In cambio, però, si riceve qualcosa che non ha prezzo: affetto incondizionato, presenza quotidiana, quella gioia pura che solo un cucciolo sa regalare.

Nove cuccioli aspettano. Nove famiglie possono fare la differenza.

 









