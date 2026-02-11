Powerchair Hockey A2: sconfitta casalinga per i Leoni Sicani contro i Treviso Bulls

11/02/2026 12:00:00

Non è bastata la grinta dei Leoni Sicani per fermare la corsa dei Treviso Bulls. Domenica 8 febbraio, sul parquet del Barbera Center, la sfida di powerchair hockey si è chiusa sul 6-2 per gli ospiti, al termine di un match che ha regalato sprazzi di grande sportività e agonismo puro. Nonostante il punteggio finale che ha premiato la concretezza della formazione veneta, i Leoni hanno dato vita a una gara di sacrificio. Sotto la spinta del pubblico di casa, i ragazzi hanno cercato di accorciare le distanze con due reti nate dalla voglia di non mollare mai, scaldando gli animi sugli spalti. I Bulls, dal canto loro, hanno confermato il proprio valore tecnico, gestendo con ordine il vantaggio e colpendo nei momenti decisivi della partita.

L'esito del campo non cancella però i segnali positivi arrivati dal gruppo. Se da un lato l'esperienza dei veneti ha fatto la differenza, dall'altro resta la soddisfazione per aver lottato su ogni singola pallina senza mai timori reverenziali. È un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei Leoni Sicani, che dimostrano di star maturando un’identità precisa proprio attraverso il confronto con le realtà più solide del campionato. La squadra riprenderà subito il lavoro in palestra per correggere gli errori e farsi trovare pronta alla prossima sfida. Il calendario mette già nel mirino il prossimo appuntamento per il 14 marzo 2026, quando i Leoni Sicani torneranno in campo per affrontare i Wolves Bareggio, un altro test importante per misurare le proprie ambizioni e continuare a onorare i colori giallo-verdi della maglia.



