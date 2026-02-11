Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
11/02/2026 10:53:00

Erice a Roma per l’ultimo saluto a Antonino Zichichi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770803769-0-erice-a-roma-per-l-ultimo-saluto-a-antonino-zichichi.jpg

Erice ci sarà. Non per formalità, ma per riconoscenza. La sindaca Daniela Toscano domani sarà a Roma per rendere omaggio al professor Antonino Zichichi, scomparso nei giorni scorsi a 97 anni.

 

La camera ardente è stata allestita presso l’Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria. I funerali si terranno venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. La prima cittadina parteciperà con la fascia tricolore e con il Gonfalone della Città di Erice, accompagnata da due agenti della Polizia municipale in alta uniforme.

 

«Non per protocollo – ha spiegato Toscano – ma perché è giusto che Erice sia presente in modo chiaro, visibile, composto. Vado a Roma a nome di una comunità che sa cosa ha ricevuto e non lo dimentica».

 

Il legame tra Zichichi ed Erice è stato profondo e durato oltre sessant’anni. Proprio nella città del Monte il professore aveva fondato il Centro Ettore Majorana, trasformando Erice in un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo scientifico. Un rapporto che ha segnato la storia culturale e scientifica del territorio.

 

«In un momento come questo, che riunirà il nostro Paese attorno a un uomo così straordinario – ha aggiunto la sindaca – Erice, la sua Città, non può esserci soltanto distanza».

Dopo le esequie romane, le ceneri del professore torneranno a Erice. «E quando accadrà – conclude Toscano – sarà un altro passaggio importante per tutti noi».



Dai Comuni | 2026-02-11 08:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770795255-0-favignana-dice-no-al-parco-eolico-offshore-di-med-wind.jpg

Favignana dice No al Parco eolico offshore Med Wind

Il Comune di Favignana ha ufficializzato la propria contrarietà al progetto del maxi impianto eolico offshore “Med Wind”, il più grande del Mediterraneo, proposto da Renexia Spa. L’amministrazione ha trasmesso il...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...