Erice a Roma per l’ultimo saluto a Antonino Zichichi

11/02/2026 10:53:00

Erice ci sarà. Non per formalità, ma per riconoscenza. La sindaca Daniela Toscano domani sarà a Roma per rendere omaggio al professor Antonino Zichichi, scomparso nei giorni scorsi a 97 anni.

La camera ardente è stata allestita presso l’Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria. I funerali si terranno venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. La prima cittadina parteciperà con la fascia tricolore e con il Gonfalone della Città di Erice, accompagnata da due agenti della Polizia municipale in alta uniforme.

«Non per protocollo – ha spiegato Toscano – ma perché è giusto che Erice sia presente in modo chiaro, visibile, composto. Vado a Roma a nome di una comunità che sa cosa ha ricevuto e non lo dimentica».

Il legame tra Zichichi ed Erice è stato profondo e durato oltre sessant’anni. Proprio nella città del Monte il professore aveva fondato il Centro Ettore Majorana, trasformando Erice in un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo scientifico. Un rapporto che ha segnato la storia culturale e scientifica del territorio.

«In un momento come questo, che riunirà il nostro Paese attorno a un uomo così straordinario – ha aggiunto la sindaca – Erice, la sua Città, non può esserci soltanto distanza».

Dopo le esequie romane, le ceneri del professore torneranno a Erice. «E quando accadrà – conclude Toscano – sarà un altro passaggio importante per tutti noi».



