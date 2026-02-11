Erice: proclamato il lutto cittadino il 13 febbraio per i funerali di Zichichi

11/02/2026 15:36:00

Il Comune di Erice ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 13 febbraio 2026, giorno in cui si terranno a Roma, alle ore 16.00, i funerali del Prof. Antonino Zichichi. L’ordinanza, la n. 34, è stata firmata oggi dall’amministrazione comunale. Per l’intera giornata le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore per la scomparsa dello scienziato, figura di rilievo internazionale profondamente legata alla città di Erice.

In concomitanza con la celebrazione delle esequie, la sindaca Daniela Toscano ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche alle ore 16.00 in segno di rispetto. Le parrocchie del territorio sono state invitate a far risuonare le campane, mentre nelle istituzioni scolastiche sarà osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle lezioni.

«La proclamazione del lutto cittadino non è un atto formale – ha dichiarato la sindaca Toscano – ma un modo per rendere grazie e riconoscere ciò che il Professore Zichichi ha fatto per Erice, per la comunità scientifica e per tutti noi. Ha scelto questa città e l’ha resa un punto di riferimento internazionale, senza chiedere nulla in cambio».

La prima cittadina ha sottolineato il valore simbolico dei gesti richiesti alla comunità: «Fermarsi per qualche minuto, abbassare una saracinesca, ascoltare il suono delle campane o osservare un minuto di silenzio nelle scuole sono gesti semplici ma significativi. Ci aiutano a ricordare, a sentirci uniti e a trasmettere alle nuove generazioni il valore del pensiero, della conoscenza e della responsabilità. Venerdì, anche se lontani, Erice sarà lì, unita nel rispetto e nella memoria di chi ha reso questa città più grande».

La sindaca parteciperà ai funerali che si svolgeranno presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, a Roma.



