Mazara, oggi la manifestazione diocesana per la Giornata Mondiale del Malato

11/02/2026 13:45:00

In occasione della Giornata Mondiale del Malato e della memoria di Maria di Lourdes, oggi, mercoledì 11 febbraio, la manifestazione diocesana si svolgerà a Mazara del Vallo.

Il programma prevede alle ore 16 il raduno presso l’ospedale “Abele Ajello”, da dove prenderà il via una processione che raggiungerà piazza della Repubblica.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comando della Polizia Municipale, con ordinanza n. 35/2026, ha istituito per mercoledì 11 febbraio 2026, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di movimento veicolare durante il passaggio del corteo lungo il seguente percorso: via Salemi (Ospedale), piazza Matteotti, corso Umberto I, piazza Mokarta, via San Giuseppe, piazza della Repubblica e Basilica Cattedrale.

Sarà consentita in via eccezionale la sosta e il transito in piazza della Repubblica, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ai veicoli che trasporteranno persone ammalate con difficoltà di deambulazione.



