Riunita la cabina di regia per i danni del maltempo e la frana di Niscemi 

11/02/2026 15:56:00

Lunedì si è riunita la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani, per affrontare le conseguenze della frana di Niscemi e dell’ondata di maltempo che ha colpito le coste siciliane. Hanno partecipato di tutti i dipartimenti coinvolti, per fare il punto sugli interventi da adottare.

In qualità di commissario per l’emergenza, Schifani ha nominato Duilio Alongi, dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico, responsabile del coordinamento delle strutture impegnate negli interventi urgenti per mitigare i danni provocati dal maltempo.

Niscemi, attivo da domani il front office per i cittadini

Sul fronte della frana di Niscemi, é operativa da ieri una sede locale dell’ufficio del commissario delegato per l’emergenza, ospitata nei locali messi a disposizione dal Comune. Il front office, con personale regionale che lavorerà al fianco della Protezione civile, assisterà i cittadini, curerà il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche e raccoglierà segnalazioni di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La struttura fornirà inoltre supporto nella compilazione delle istanze per la richiesta di contributi. È in corso anche il monitoraggio degli alloggi Iacp da destinare agli sfollati, con l’obiettivo di assegnarli in tempi rapidi.

Priorità a porti, pesca e agricoltura

«Ho potuto constatare – ha dichiarato Schifani – che tutti i dipartimenti regionali stanno operando ininterrottamente, in un’ottica di piena sinergia istituzionale, per individuare le soluzioni più efficaci. Un metodo di lavoro che sta già producendo i primi risultati tangibili».

Il presidente ha sottolineato come tra le priorità vi sia il settore portuale, in particolare nelle aree con presenza di marinerie, intervenendo sia sul ripristino delle infrastrutture sia sul sostegno al comparto della pesca, già penalizzato dall’ultima ondata di maltempo. Attenzione anche agli agricoltori danneggiati.

Prosegue inoltre il dialogo con il governo nazionale, che sta interloquendo con le istituzioni europee per una deroga alla direttiva Bolkestein. «Sono tanti i fronti aperti – ha concluso Schifani – ma il mio governo continuerà a lavorare fino al completo superamento delle criticità».

Tavoli tecnici in tutte le province

Nel corso della riunione è stato disposto l’insediamento di tavoli tecnici presso gli uffici del Genio civile di tutte le province, con il compito di verificare la stima dei danni e predisporre gli interventi necessari.

Focus anche sulle infrastrutture portuali: a Lampedusa, Linosa e Stromboli i cantieri sono già aperti, con lavori finalizzati a garantire i collegamenti con la terraferma.



