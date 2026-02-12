Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale in visita alla Capitaneria di Mazara

12/02/2026 11:25:00

Visita istituzionale alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello Michele Maltese. Ad accoglierlo il Comandante del porto mazarese, Capitano di Fregata Stefano Luciani, insieme a tutto il personale in servizio.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività svolte sul territorio dalla Capitaneria, con un focus particolare sul porto di Mazara del Vallo. Uno scalo strategico che, in assenza di un’Autorità di sistema portuale, vede l’Autorità Marittima impegnata non solo nei compiti ordinari di vigilanza e controllo, ma anche in un ruolo più ampio di interlocutore attivo per le esigenze infrastrutturali del porto, da segnalare agli enti competenti per manutenzione e gestione.

Durante la mattinata si è svolto anche un incontro formale con il personale militare. Il Direttore Marittimo ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto in ambiti delicati e fondamentali: dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell’ambiente marino, dalla salvaguardia delle risorse ittiche alla gestione degli spazi portuali. Un servizio, è stato sottolineato, che ha ricadute dirette sulla sicurezza e sugli interessi dei cittadini.

Per Maltese si è trattato di un ritorno a Mazara del Vallo: in passato aveva già guidato la locale Capitaneria. Un passaggio che ha dato spazio anche a un confronto tra la realtà di ieri e quella di oggi, con uno sguardo rivolto alle sfide future del porto e del territorio.



