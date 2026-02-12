Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Elezioni

» Amministrative 2026
12/02/2026 17:46:00

Marsala, è ufficiale: Agate, Gerardi e Ingardia si sono dimessi. Grillo: "Vado avanti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/marsala-e-ufficiale-agate-gerardi-e-ingardia-si-sono-dimessi-grillo-vado-avanti-450.jpg

Articoli Correlati:

Si sono dimessi i tre assessori della giunta comunale di Marsala che fanno capo ad Enzo Sturiano, si tratta di Ivan Gerardi, Salvatore Agate e Donatella Ingardia. Un epilogo anticipato qualche ora fa da Tp24.
Hanno rassegnato le dimissioni nelle mani del sindaco Massimo Grillo, poco prima a mezzo pec aveva ufficializzato le dimissioni da Marsala Schola Gaspare Lentini. 
Quattro le postazioni che erano garantire in maggioranza dal sindaco.


Per coerenza, e rispetto istituzionale, la prossima mossa dovrebbero essere le dimissioni di Sturiano da presidente del consiglio.

 

Grillo: "vado avanti con coerenza"
Riguardo alle dimissioni dalla Giunta Municipale di Marsala presentate dagli assessori Donatella Ingardia, Salvatore Agate e Ivan Gerardi,  questa la dichiarazione del sindaco Massimo Grillo: “Accolgo e comprendo le dimissioni presentatemi dagli assessori Ingardia, Gerardi e Agate, facenti capo all’area politica dell’On. Stefano Pellegrino e del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, con cui abbiamo condiviso anni di governo efficiente della città raggiungendo insieme risultati attesi da decenni.
In questa fase dialettica che tutti auspichiamo possa portare presto a una ritrovata unità del centrodestra, condivido l’esigenza di consentire che il dialogo tra le varie anime della coalizione possa articolarsi e svilupparsi in maniera assolutamente libera e, dunque, in assenza degli inevitabili condizionamenti che derivano dalla titolarità di ruoli istituzionali in seno all’Amministrazione.
Resta ferma, da parte mia, la responsabilità assunta nei confronti della città e il percorso politico-amministrativo avviato, che intendo proseguire con coerenza e determinazione”.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...