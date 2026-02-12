Sezioni
Politica
12/02/2026 15:37:00

Lentini si dimette da Marsala Schola. Gli uomini di Sturiano fuori dal "governo" Grillo

Anche Gaspare Lentini, fidatissimo di Enzo Sturiano, si è dimesso. Lentini faceva parte del cda di Marsala Schola, l'istituzione comunale che si occupa dei servizi scolastici. Uno dei tanti incarichi di sottogoverno lottizzati da Grillo in questi anni. Nell'evolversi della situazione politica, dopo le dimissioni degli assessori in quota Sturiano-Forza Italia, ha fatto il passo indietro anche Lentini. Ecco la sua lettera:

Con la presente comunico formalmente le mie dimissioni dall’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, con effetto immediato.

La decisione nasce da valutazioni di natura personale e politica, maturate nell’attuale contesto amministrativo. 
Ritengo opportuno rimettere il mio incarico anche per favorire un percorso politico chiaro, trasparente e pienamente orientato all’interesse della città, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione ,dell’Istituzione e della comunità finora da me amministrata.

Desidero ringraziare il Sindaco On. Massimo Grillo per la fiducia accordatami, nonché il Direttore, il Presidente, i colleghi del Consiglio e tutto il personale per la collaborazione e l’esperienza condivisa durante il mio mandato.

Resto comunque a disposizione della città.









Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

