Bombe artigianali a Valderice. Il video del blitz

Non era un caso isolato. Il laboratorio scoperto a Lenzi, frazione di Valderice, era solo uno dei tasselli di un’inchiesta molto più ampia che attraversa l’Italia.
Dopo l’arresto del 40enne trapanese e il sequestro di oltre 210 chili di materiale esplosivo nascosti in casa, emergono ora i contorni completi dell’operazione “Last Delivery”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai Carabinieri con l’impiego di oltre 250 militari.
Il bilancio è pesante: 12 persone arrestate e 24 perquisizioni eseguite in diverse regioni. Sette arresti sono stati eseguiti in Abruzzo su ordinanza del gip del Tribunale dell’Aquila, mentre altri cinque sono scattati in flagranza in Sicilia, Puglia e Liguria.
Secondo gli investigatori, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe un 45enne residente a Montesilvano, ritenuto promotore di un sodalizio attivo dal 2021 nel traffico di droga – in particolare cocaina e hashish – tra Montesilvano e Penne, con ramificazioni persino all’interno del carcere di Pescara, dove la droga sarebbe stata introdotta con complicità esterne.
Ma il filone più inquietante riguarda proprio la compravendita di esplosivi, armi e stupefacenti attraverso chat e piattaforme online. Il materiale veniva spedito tramite corrieri inconsapevoli, utilizzati come vettori ignari di un traffico potenzialmente devastante.
In Sicilia il sequestro complessivo supera i 500 chilogrammi di materiale esplosivo: 210 chili nel Trapanese e 307 ad Aci Catena, oltre ad altri quantitativi rinvenuti in ulteriori province.
L’inchiesta affonda le radici nel 2023, quando a Penne venne arrestato un uomo trovato con 177 ordigni artigianali e oltre 15 chili di esplosivo. Da lì sono partiti gli approfondimenti che hanno portato allo smantellamento della rete.
Resta un dato che pesa: mezzo tonnellata di esplosivo circolava attraverso spedizioni ordinarie, in mezzo ai pacchi di tutti i giorni. E a Lenzi, in una casa come tante, funzionava un laboratorio artigianale al servizio di questa filiera.
Un traffico che non aveva nulla di improvvisato. E che adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire fino all’ultimo anello.
Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
Bollette sospese per sei mesi nelle regioni colpite dal ciclone Harry. È quanto stabilito dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con un provvedimento d’urgenza a sostegno delle popolazioni...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa...
E' il 12 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • A soli sei giorni dalla scadenza dell’accordo che limitava la proliferazione di armamenti nucleari, Trump ha già ordinato di...