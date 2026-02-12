Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/02/2026 10:22:00

Bombe artigianali a Valderice. Il video del blitz

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770888277-0-bombe-artigianali-a-valderice-il-video-del-blitz.jpg

Non era un caso isolato. Il laboratorio scoperto a Lenzi, frazione di Valderice, era solo uno dei tasselli di un’inchiesta molto più ampia che attraversa l’Italia.

Dopo l’arresto del 40enne trapanese e il sequestro di oltre 210 chili di materiale esplosivo nascosti in casa, emergono ora i contorni completi dell’operazione “Last Delivery”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai Carabinieri con l’impiego di oltre 250 militari.

 

 

Il bilancio è pesante: 12 persone arrestate e 24 perquisizioni eseguite in diverse regioni. Sette arresti sono stati eseguiti in Abruzzo su ordinanza del gip del Tribunale dell’Aquila, mentre altri cinque sono scattati in flagranza in Sicilia, Puglia e Liguria.

Secondo gli investigatori, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe un 45enne residente a Montesilvano, ritenuto promotore di un sodalizio attivo dal 2021 nel traffico di droga – in particolare cocaina e hashish – tra Montesilvano e Penne, con ramificazioni persino all’interno del carcere di Pescara, dove la droga sarebbe stata introdotta con complicità esterne.

Ma il filone più inquietante riguarda proprio la compravendita di esplosivi, armi e stupefacenti attraverso chat e piattaforme online. Il materiale veniva spedito tramite corrieri inconsapevoli, utilizzati come vettori ignari di un traffico potenzialmente devastante.

In Sicilia il sequestro complessivo supera i 500 chilogrammi di materiale esplosivo: 210 chili nel Trapanese e 307 ad Aci Catena, oltre ad altri quantitativi rinvenuti in ulteriori province.

L’inchiesta affonda le radici nel 2023, quando a Penne venne arrestato un uomo trovato con 177 ordigni artigianali e oltre 15 chili di esplosivo. Da lì sono partiti gli approfondimenti che hanno portato allo smantellamento della rete.

Resta un dato che pesa: mezzo tonnellata di esplosivo circolava attraverso spedizioni ordinarie, in mezzo ai pacchi di tutti i giorni. E a Lenzi, in una casa come tante, funzionava un laboratorio artigianale al servizio di questa filiera.

Un traffico che non aveva nulla di improvvisato. E che adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire fino all’ultimo anello.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...