Bombe artigianali a Valderice. Il video del blitz

12/02/2026 10:22:00

Non era un caso isolato. Il laboratorio scoperto a Lenzi, frazione di Valderice, era solo uno dei tasselli di un’inchiesta molto più ampia che attraversa l’Italia.

Dopo l’arresto del 40enne trapanese e il sequestro di oltre 210 chili di materiale esplosivo nascosti in casa, emergono ora i contorni completi dell’operazione “Last Delivery”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai Carabinieri con l’impiego di oltre 250 militari.

Il bilancio è pesante: 12 persone arrestate e 24 perquisizioni eseguite in diverse regioni. Sette arresti sono stati eseguiti in Abruzzo su ordinanza del gip del Tribunale dell’Aquila, mentre altri cinque sono scattati in flagranza in Sicilia, Puglia e Liguria.

Secondo gli investigatori, al vertice dell’organizzazione ci sarebbe un 45enne residente a Montesilvano, ritenuto promotore di un sodalizio attivo dal 2021 nel traffico di droga – in particolare cocaina e hashish – tra Montesilvano e Penne, con ramificazioni persino all’interno del carcere di Pescara, dove la droga sarebbe stata introdotta con complicità esterne.

Ma il filone più inquietante riguarda proprio la compravendita di esplosivi, armi e stupefacenti attraverso chat e piattaforme online. Il materiale veniva spedito tramite corrieri inconsapevoli, utilizzati come vettori ignari di un traffico potenzialmente devastante.

In Sicilia il sequestro complessivo supera i 500 chilogrammi di materiale esplosivo: 210 chili nel Trapanese e 307 ad Aci Catena, oltre ad altri quantitativi rinvenuti in ulteriori province.

L’inchiesta affonda le radici nel 2023, quando a Penne venne arrestato un uomo trovato con 177 ordigni artigianali e oltre 15 chili di esplosivo. Da lì sono partiti gli approfondimenti che hanno portato allo smantellamento della rete.

Resta un dato che pesa: mezzo tonnellata di esplosivo circolava attraverso spedizioni ordinarie, in mezzo ai pacchi di tutti i giorni. E a Lenzi, in una casa come tante, funzionava un laboratorio artigianale al servizio di questa filiera.

Un traffico che non aveva nulla di improvvisato. E che adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire fino all’ultimo anello.



