Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/02/2026 11:57:00

In tre tentano di rapinare una gioielleria, il titolare reagisce e lo massacrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770894414-0-in-tre-tentano-di-rapinare-una-gioielleria-il-titolare-reagisce-e-lo-massacrano.jpg

Episodio di violenza ieri pomeriggio in corso dei Mille, a Palermo, dove un tentativo di rapina alla gioielleria Grama Trading, nei pressi di piazza Torrelunga, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

 

Il colpo è stato messo a segno all’orario di apertura. Tre uomini hanno atteso il titolare mentre sollevava la saracinesca e lo hanno spinto con forza all’interno dell’esercizio commerciale. Uno dei componenti del gruppo indossava uno zaino giallo, simile a quelli utilizzati dai rider per le consegne a domicilio, probabilmente per non attirare l’attenzione durante l’avvicinamento.

 

Il commerciante ha però reagito alle minacce, scatenando la violenta risposta dei malviventi. È stato colpito più volte con calci e pugni e, nel corso della colluttazione, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola che, per fortuna, non ha ferito nessuno. Di fronte alla resistenza della vittima, i tre sono fuggiti precipitosamente, riuscendo a portare via soltanto le chiavi della cassaforte.

 

Il gioielliere è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Civico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni riportate durante l’aggressione. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Brancaccio, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificare e rintracciare i responsabili.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...