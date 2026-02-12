In tre tentano di rapinare una gioielleria, il titolare reagisce e lo massacrano

12/02/2026 11:57:00

Episodio di violenza ieri pomeriggio in corso dei Mille, a Palermo, dove un tentativo di rapina alla gioielleria Grama Trading, nei pressi di piazza Torrelunga, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Il colpo è stato messo a segno all’orario di apertura. Tre uomini hanno atteso il titolare mentre sollevava la saracinesca e lo hanno spinto con forza all’interno dell’esercizio commerciale. Uno dei componenti del gruppo indossava uno zaino giallo, simile a quelli utilizzati dai rider per le consegne a domicilio, probabilmente per non attirare l’attenzione durante l’avvicinamento.

Il commerciante ha però reagito alle minacce, scatenando la violenta risposta dei malviventi. È stato colpito più volte con calci e pugni e, nel corso della colluttazione, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola che, per fortuna, non ha ferito nessuno. Di fronte alla resistenza della vittima, i tre sono fuggiti precipitosamente, riuscendo a portare via soltanto le chiavi della cassaforte.

Il gioielliere è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Civico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni riportate durante l’aggressione. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Brancaccio, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificare e rintracciare i responsabili.



