Cronaca
11/02/2026 20:00:00

Maltempo, stop alle bollette per sei mesi nelle aree colpite dal ciclone Harry

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/maltempo-stop-alle-bollette-per-sei-mesi-nelle-aree-colpite-dal-ciclone-harry-450.jpg

Bollette sospese per sei mesi nelle regioni colpite dal ciclone Harry. È quanto stabilito dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con un provvedimento d’urgenza a sostegno delle popolazioni di Calabria, Sardegna e Sicilia interessate dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio scorso. Tra i territori coinvolti anche il Comune di Niscemi, duramente colpito da una frana.

 

La misura arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio e si applica alle utenze domestiche e alle attività produttive situate nei Comuni individuati dall’ordinanza n. 1180 del capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026.

La sospensione riguarda i pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti, inclusi gli avvisi già emessi o da emettere. Stop anche alle procedure di distacco per morosità, comprese quelle avviate prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

 

Per beneficiare dell’agevolazione, i titolari delle utenze dovranno presentare apposita richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026. L’istanza andrà inoltrata utilizzando il modulo allegato alla delibera, che ogni operatore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, oppure tramite un altro modello purché contenga le stesse informazioni richieste. Al termine del periodo di sospensione, le somme dovute saranno rateizzate per un periodo minimo di 12 mesi, senza applicazione di interessi e senza discriminazioni tra gli utenti. L’obiettivo è consentire una ripresa graduale dei pagamenti, riducendo l’impatto economico su famiglie e imprese già messe a dura prova dal maltempo.



Cronaca | 2026-02-10 16:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/sparatoria-in-strada-27enne-ferito-a-una-gamba-250.jpg

Sparatoria in strada: 27enne ferito a una gamba

Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco durante una sparatoria avvenuta a Catania, in via della Concordia. Il proiettile lo ha colpito alla gamba sinistra. Il giovane è stato soccorso e...







