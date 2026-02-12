Buongiorno24 del 12 Febbraio 2026

12/02/2026 09:26:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con una storia che da momenti di paura si è trasformata in gioia. Tra Valderice e Casa Santa Erice una donna ha partorito in auto, mentre il compagno chiedeva aiuto ai carabinieri. I militari della Radiomobile hanno scortato la coppia fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ma il piccolo era già nato pochi istanti prima dell’arrivo. Madre e figlio stanno bene. Una vicenda che racconta l’importanza della tempestività e del coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari.

Poi la cronaca giudiziaria. A Lenzi, nel territorio tra Valderice e l’agro trapanese, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di ordigni. Sequestrato materiale esplodente e dispositivi ad alto potenziale distruttivo. Un uomo di 40 anni è finito in carcere. Le indagini puntano ora a ricostruire la rete di contatti e la destinazione del materiale.

Spazio quindi alla politica regionale. Nuovo stop all’Ars sulla riforma degli enti locali: salta il voto finale e si riaccende lo scontro nel centrodestra. A rischio anche la norma sulla presenza femminile nelle giunte comunali. La partita si intreccia con il tema del terzo mandato dei sindaci e il rinvio riapre tensioni dentro la maggioranza.

Infine il maltempo. Burrasche, vento forte e pioggia: a Palermo scuole chiuse, così come giardini, impianti sportivi e cimiteri. Allerta arancione nei settori tirrenici del Messinese e gialla nel resto dell’Isola. Preoccupano le raffiche, le mareggiate e i possibili disagi alla circolazione.

Questi i temi principali della puntata di oggi. Restate con noi in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101: in quindici minuti proviamo a fare ordine tra le notizie per capire cosa sta accadendo, qui e in Sicilia. Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano per sapere e capire.



