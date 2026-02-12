Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/02/2026 09:26:00

Buongiorno24 del 12 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770884817-0-buongiorno24-del-12-febbraio-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con una storia che da momenti di paura si è trasformata in gioia. Tra Valderice e Casa Santa Erice una donna ha partorito in auto, mentre il compagno chiedeva aiuto ai carabinieri. I militari della Radiomobile hanno scortato la coppia fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ma il piccolo era già nato pochi istanti prima dell’arrivo. Madre e figlio stanno bene. Una vicenda che racconta l’importanza della tempestività e del coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari.

Poi la cronaca giudiziaria. A Lenzi, nel territorio tra Valderice e l’agro trapanese, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di ordigni. Sequestrato materiale esplodente e dispositivi ad alto potenziale distruttivo. Un uomo di 40 anni è finito in carcere. Le indagini puntano ora a ricostruire la rete di contatti e la destinazione del materiale.

Spazio quindi alla politica regionale. Nuovo stop all’Ars sulla riforma degli enti locali: salta il voto finale e si riaccende lo scontro nel centrodestra. A rischio anche la norma sulla presenza femminile nelle giunte comunali. La partita si intreccia con il tema del terzo mandato dei sindaci e il rinvio riapre tensioni dentro la maggioranza.

Infine il maltempo. Burrasche, vento forte e pioggia: a Palermo scuole chiuse, così come giardini, impianti sportivi e cimiteri. Allerta arancione nei settori tirrenici del Messinese e gialla nel resto dell’Isola. Preoccupano le raffiche, le mareggiate e i possibili disagi alla circolazione.

Questi i temi principali della puntata di oggi. Restate con noi in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101: in quindici minuti proviamo a fare ordine tra le notizie per capire cosa sta accadendo, qui e in Sicilia. Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano per sapere e capire.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...