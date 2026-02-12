Buongiorno24 del 12 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.
Apriamo con una storia che da momenti di paura si è trasformata in gioia. Tra Valderice e Casa Santa Erice una donna ha partorito in auto, mentre il compagno chiedeva aiuto ai carabinieri. I militari della Radiomobile hanno scortato la coppia fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ma il piccolo era già nato pochi istanti prima dell’arrivo. Madre e figlio stanno bene. Una vicenda che racconta l’importanza della tempestività e del coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari.
Poi la cronaca giudiziaria. A Lenzi, nel territorio tra Valderice e l’agro trapanese, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di ordigni. Sequestrato materiale esplodente e dispositivi ad alto potenziale distruttivo. Un uomo di 40 anni è finito in carcere. Le indagini puntano ora a ricostruire la rete di contatti e la destinazione del materiale.
Spazio quindi alla politica regionale. Nuovo stop all’Ars sulla riforma degli enti locali: salta il voto finale e si riaccende lo scontro nel centrodestra. A rischio anche la norma sulla presenza femminile nelle giunte comunali. La partita si intreccia con il tema del terzo mandato dei sindaci e il rinvio riapre tensioni dentro la maggioranza.
Infine il maltempo. Burrasche, vento forte e pioggia: a Palermo scuole chiuse, così come giardini, impianti sportivi e cimiteri. Allerta arancione nei settori tirrenici del Messinese e gialla nel resto dell’Isola. Preoccupano le raffiche, le mareggiate e i possibili disagi alla circolazione.
Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
Bollette sospese per sei mesi nelle regioni colpite dal ciclone Harry. È quanto stabilito dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con un provvedimento d’urgenza a sostegno delle popolazioni...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa...
E' il 12 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • A soli sei giorni dalla scadenza dell’accordo che limitava la proliferazione di armamenti nucleari, Trump ha già ordinato di...